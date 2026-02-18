USD 1.7000
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Джалилов дал показания на Васифа Талыбова

Инара Рафикгызы, судебный репортер
22:28 1573

Как сообщалось ранее, в Нахчыванском военном суде завершился процесс по делу бывшего начальника Шарурского районного отдела Главного управления Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу по Нахчыванской Автономной Республике 49‑летнего подполковника Гасана Мамедова, он обвинялся в получении взяток в крупном размере.

В период следствия к Мамедову была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако прямо в зале суда подполковника взяли под стражу и отправили в исправительное учреждение. В ходе разбирательства всплыли некоторые примечательные детали, передает судебный репортер haqqin.az.

Согласно обвинению, занимая вышеупомянутую должность, Мамедов в разное время получил взятки от 223 человек на общую сумму свыше полумиллиона манатов (505 730 манатов). За эти деньги он обеспечивал призывникам незаконное освобождение от очередного призыва. На суде Мамедов признал себя виновным лишь частично. В своих показаниях он утверждал, что действовал по указанию бывшего руководителя Госслужбы Мирзы Джалилова (24 июня 2025 года приговорен Нахчыванским военным судом к 10 годам лишения свободы).

По словам Мамедова, с призывников, получавших отсрочку на три года, при повторном медосмотре взимали по 3000 манатов; оформление военного билета «непригоден в мирное время, ограниченно годен в военное» стоило 5000 манатов; получение права на отсрочку — 1800 манатов. Все эти суммы, как утверждал подсудимый, он передавал своему начальнику и лишь исполнял распоряжения. В суде Мамедов заявил, что раскаивается и просил назначить ему более мягкое наказание.

Выступавший в качестве свидетеля Мирза Джалилов в своих показаниях упомянул имена бывшего председателя Верховного Меджлиса Нахчывана Васифа Талыбова и его сына Сеймура Талыбова. Он сообщил, что с призывников, получивших отсрочку, в общей сложности было собрано примерно 800–900 тысяч манатов. Джалилов утверждал, что по указанию Васифа Талыбова передавал деньги некоему Гасану — водителю Сеймура Талыбова. Из этой суммы, по словам Джалилова, ему досталось около 10 процентов (примерно 80 тысяч манатов), еще 7 процентов предназначались начальнику районного отдела.

