Пожар рядом с военными объектами в Тегеране

В иранском городе Паранд недалеко от столицы Тегерана произошел пожар. Как передает Reuters, государственные СМИ опубликовали видео с места событий: над районом виден черный дым, поднимающийся рядом с несколькими военными и стратегическими объектами провинции Тегеран.

По информации СМИ, пожар возник в камышах вдоль берегов реки Паранд. Представитель местной пожарной службы сообщил:

«Черный дым, видимый вблизи города Паранд, является результатом пожара в камышах вдоль берегов реки Паранд… На месте работают пожарные, ведутся работы по тушению огня».