Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Пожар рядом с военными объектами в Тегеране

22:30 776

В иранском городе Паранд недалеко от столицы Тегерана произошел пожар. Как передает Reuters, государственные СМИ опубликовали видео с места событий: над районом виден черный дым, поднимающийся рядом с несколькими военными и стратегическими объектами провинции Тегеран.

По информации СМИ, пожар возник в камышах вдоль берегов реки Паранд. Представитель местной пожарной службы сообщил:

«Черный дым, видимый вблизи города Паранд, является результатом пожара в камышах вдоль берегов реки Паранд… На месте работают пожарные, ведутся работы по тушению огня».

Лига чемпионов: «Карабах» пропустил шестой мяч от «Ньюкасла»
Лига чемпионов: «Карабах» пропустил шестой мяч от «Ньюкасла» обновлено 23:17
23:17 5091
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне фото; новость дополнена
20:58 3152
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
22:30 777
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
20:05 4576
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
14:06 3367
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
20:53 1113
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
19:05 3486
Вашингтон давит на Иран, Израиль готовится к войне
Вашингтон давит на Иран, Израиль готовится к войне видео; обновлено 23:26
23:26 9710
Киев о тайных переговорах с Мединским
Киев о тайных переговорах с Мединским обновлено 21:57
21:57 10685
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
16:02 5101
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18:15 2004

