USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Страны Совета мира выделят более $5 млрд на восстановление Газы

18 февраля 2026, 23:40 639

Завтра президент США Дональд Трамп объявит на заседании Совета мира о выделении странами-участницами более $5 млрд на гуманитарные и восстановительные усилия в Газе. Об этом сообщили в Белом доме.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, члены Совета также согласились направить тысячи сотрудников в международные силы стабилизации и местную полицию для обеспечения безопасности жителей Газы.

Заседание Совета мира состоится в Вашингтоне.

Совет мира Трамп учредил в январе в Давосе как часть плана урегулирования конфликта в Газе, включая размещение международных сил и координацию восстановления.

Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет
Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет все еще актуально
00:11 11485
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 1468
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 6800
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне фото; новость дополнена
18 февраля 2026, 20:58 4482
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1408
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 5930
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
18 февраля 2026, 14:06 3580
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
18 февраля 2026, 20:53 1557
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4091
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
18 февраля 2026, 16:02 5555
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18 февраля 2026, 18:15 2107

ЭТО ВАЖНО

Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет
Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет все еще актуально
00:11 11485
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 1468
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 6800
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне фото; новость дополнена
18 февраля 2026, 20:58 4482
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1408
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 5930
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
18 февраля 2026, 14:06 3580
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
18 февраля 2026, 20:53 1557
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4091
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
18 февраля 2026, 16:02 5555
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18 февраля 2026, 18:15 2107
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться