Страны Совета мира выделят более $5 млрд на восстановление Газы

Завтра президент США Дональд Трамп объявит на заседании Совета мира о выделении странами-участницами более $5 млрд на гуманитарные и восстановительные усилия в Газе. Об этом сообщили в Белом доме.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, члены Совета также согласились направить тысячи сотрудников в международные силы стабилизации и местную полицию для обеспечения безопасности жителей Газы.
Заседание Совета мира состоится в Вашингтоне.
Совет мира Трамп учредил в январе в Давосе как часть плана урегулирования конфликта в Газе, включая размещение международных сил и координацию восстановления.