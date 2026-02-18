USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

В результате взрыва в магазине фейерверков в Китае погибли 12 человек

18 февраля 2026, 23:57 340

В китайской провинции Хубэй в результате взрыва и возгорания магазина, продававшего фейерверки, погибли 12 человек. Инцидент произошел в магазине в центральном китайском городе Сянъян. Причина взрыва расследуется, сообщат Reuters.

Взрывы, связанные с пиротехникой, в Китае не редкость: в июне 2025 года на заводе по производству фейерверков в соседней провинции Хунань погибли 9 человек, 26 получили ранения. Несмотря на запреты в некоторых городах из-за безопасности и загрязнения воздуха, фейерверки остаются неотъемлемой частью празднования китайского Нового года по лунному календарю.

Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет
Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет все еще актуально
00:11 11486
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 1468
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 6802
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне фото; новость дополнена
18 февраля 2026, 20:58 4482
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1408
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 5931
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
18 февраля 2026, 14:06 3580
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
18 февраля 2026, 20:53 1557
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4092
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
18 февраля 2026, 16:02 5555
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18 февраля 2026, 18:15 2107

ЭТО ВАЖНО

Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет
Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет все еще актуально
00:11 11486
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 1468
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 6802
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне фото; новость дополнена
18 февраля 2026, 20:58 4482
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1408
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 5931
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
18 февраля 2026, 14:06 3580
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
18 февраля 2026, 20:53 1557
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4092
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
18 февраля 2026, 16:02 5555
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18 февраля 2026, 18:15 2107
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться