В результате взрыва в магазине фейерверков в Китае погибли 12 человек

В китайской провинции Хубэй в результате взрыва и возгорания магазина, продававшего фейерверки, погибли 12 человек. Инцидент произошел в магазине в центральном китайском городе Сянъян. Причина взрыва расследуется, сообщат Reuters.

Взрывы, связанные с пиротехникой, в Китае не редкость: в июне 2025 года на заводе по производству фейерверков в соседней провинции Хунань погибли 9 человек, 26 получили ранения. Несмотря на запреты в некоторых городах из-за безопасности и загрязнения воздуха, фейерверки остаются неотъемлемой частью празднования китайского Нового года по лунному календарю.