Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте

«Мы знали силу «Ньюкасла», - говорит он в эфире CBС Sport. - Просто сегодня в первом тайме у нас ничего из задуманного не получилось. А сопернику все атаки удавались. В первые минуты мы словно оказались в нокауте. Поздно пришли в себя.

Это и есть Лига чемпионов. Тут все команды такого уровня, просто сегодня мы узнали их истинную силу.

Благодарю моих футболистов. Они вложили много сил, старались держаться. Но в первом тайме получили очень сильный удар.

Благодарю болельщиков. Они были с нами до конца, несмотря на крупный счет. Рад, что они почувствовали вкус Лиги чемпионов.

Эта игра стала для меня большим уроком. Я ждал такой ситуации в каждой встрече. Но это случилось сегодня. Это станет большим опытом не только для меня и для команды, но и для всей азербайджанской футбольной общественности. Мы все должны извлекать уроки из таких матчей.

Я всегда говорю, что европейский футбол очень быстро развивается. Сегодня мы стали этому свидетелями. Если посмотрим на состав «Ньюкасла», то увидим, что у них нет больших звезд, однако работа в целом построена на очень высоком уровне».