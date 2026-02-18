USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…
Новость дня
Эльдар Азизов резко раскритиковал глав Сураханы, Гарадага и Хазарского районов. И еще…

Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте

Эльмир Алиев, отдел спорта
18 февраля 2026, 23:54 1472

Сразу после матча с «Ньюкаслом» (1:6) главный тренер «Карабаха» дал краткий комментарий о прошедшей игре.

«Мы знали силу «Ньюкасла», - говорит он в эфире CBС Sport. - Просто сегодня в первом тайме у нас ничего из задуманного не получилось. А сопернику все атаки удавались. В первые минуты мы словно оказались в нокауте. Поздно пришли в себя.

Это и есть Лига чемпионов. Тут все команды такого уровня, просто сегодня мы узнали их истинную силу.

Благодарю моих футболистов. Они вложили много сил, старались держаться. Но в первом тайме получили очень сильный удар.

Благодарю болельщиков. Они были с нами до конца, несмотря на крупный счет. Рад, что они почувствовали вкус Лиги чемпионов.

Эта игра стала для меня большим уроком. Я ждал такой ситуации в каждой встрече. Но это случилось сегодня. Это станет большим опытом не только для меня и для команды, но и для всей азербайджанской футбольной общественности. Мы все должны извлекать уроки из таких матчей.

Я всегда говорю, что европейский футбол очень быстро развивается. Сегодня мы стали этому свидетелями. Если посмотрим на состав «Ньюкасла», то увидим, что у них нет больших звезд, однако работа в целом построена на очень высоком уровне».

Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет
Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет все еще актуально
00:11 11486
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 1473
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 6804
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне фото; новость дополнена
18 февраля 2026, 20:58 4483
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1409
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 5933
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
18 февраля 2026, 14:06 3580
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
18 февраля 2026, 20:53 1557
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4093
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
18 февраля 2026, 16:02 5555
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18 февраля 2026, 18:15 2108

ЭТО ВАЖНО

Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет
Переговоры в Женеве: движение есть, решения нет все еще актуально
00:11 11486
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 1473
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 6804
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне фото; новость дополнена
18 февраля 2026, 20:58 4483
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1409
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 5933
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана
Внешняя политика Америки в руках Дольче и Габбана старая Америка – новые порядки
18 февраля 2026, 14:06 3580
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга
Ушел легендарный соратник Мартина Лютера Кинга наше послесловие
18 февраля 2026, 20:53 1557
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4093
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
Точка невозврата Залужного с Зеленским: обыски в кабинете, британские офицеры, стриптиз-клуб
18 февраля 2026, 16:02 5555
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
Рахман Мустафаев: Россия «будет в выигрыше» от проекта TRIPP
18 февраля 2026, 18:15 2108
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться