Визит Карлсона в Израиль закончился скандалом

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что его и членов его команды задержали в Израиле после интервью с послом США Майком Хакаби. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Карлсона, сотрудники аэропорта якобы изъяли их паспорта и отвели исполнительного продюсера в комнату для допроса, поинтересовавшись содержанием беседы с дипломатом. «Это было странно. Сейчас мы уже покинули страну», — заявил он изданию.

В то же время представитель посольства США в Израиле опроверг информацию о задержании, отметив, что Карлсон проходил стандартные процедуры паспортного контроля, как и другие посетители.

Ранее издание сообщало, что визит журналиста сопровождался напряженными дискуссиями на фоне его критики политики Израиля.