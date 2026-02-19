USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Массированная ракетная атака оставила Белгород без света и тепла

01:27 427

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура города.

«Очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города Белгорода. Есть большие повреждения. Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся», – написал он в своем Telegram-канале.

Местные каналы сообщили, что свет пропал в нескольких районах города и двух близлежащих поселках. По информации канала «Пепел», под удар попала электроподстанция «Донец» на территории Белгородской ТЭЦ.

Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами
Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами объектив haqqin.az
02:12 303
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно»
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно» ВИДЕО
02:11 419
Таксисты митингуют, врачи бастуют
Таксисты митингуют, врачи бастуют объектив haqqin.az
02:05 341
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика
01:15 965
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове видео; обновлено 01:15
01:15 11995
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4279
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой ОБНОВЛЕНО 01:54
01:54 11809
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 2101
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 7241
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1541
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 6430

