Массированная ракетная атака оставила Белгород без света и тепла

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура города.

«Очередная массированная ракетная атака на объекты энергетики города Белгорода. Есть большие повреждения. Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся», – написал он в своем Telegram-канале.

Местные каналы сообщили, что свет пропал в нескольких районах города и двух близлежащих поселках. По информации канала «Пепел», под удар попала электроподстанция «Донец» на территории Белгородской ТЭЦ.