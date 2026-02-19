Лавров предупредил о «нехороших последствиях» новых ударов по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае новых ударов по Ирану могут возникнуть «нехорошие последствия» для всего международного сообщества.

«Последствия нехорошие», — подчеркнул он в интервью телеканалу Al Arabiya. «Удары по Ирану уже были — по ядерным объектам, находящимся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)», - напомнил министр.

Лавров отметил, что удары США и Израиля по Ирану в июне 2025 года не только подорвали авторитет МАГАТЭ и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), но и «несли реальные риски ядерного инцидента».

«Сейчас, по данным наших иранских коллег, ситуация более-менее нормальная», — добавил глава МИД РФ. «Но удары по ядерным объектам заставили иранцев думать о физической защите ядерных материалов, которые находятся под контролем агентства и «трогать» которые было нельзя».

По словам Лаврова, действия США и Израиля создают не только физические риски, но и подрывают авторитет международных норм и договоров, обязательных к соблюдению, как неоднократно заявлял официальный Тегеран.