Таксисты митингуют, врачи бастуют

Приштина (Косово). Тысячи людей приняли участие в марше в поддержку бывших лидеров Косово, представших перед Гаагским судом по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией в 1998-1999 годах

Бейрут (Ливан). Акция таксистов против повышения налогов и цен на бензин

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э на церемонии открытия нового жилого комплекса для семей солдат, погибших в боях за Россию во время войны в Украине

Сан-Себастьян (Испания). Всеобщая забастовка врачей и медицинских работников

Жиронда (Франция). Власти объявили красный уровень опасности в трех департаментах из-за наводнений и в связи с последствиями шторма Нильс

Янчжоу (Китай). В честь наступления китайского Нового года (Год Лошади) группа дронов проецирует силуэт лошади