Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Таксисты митингуют, врачи бастуют

02:05 343

Приштина (Косово). Тысячи людей приняли участие в марше в поддержку бывших лидеров Косово, представших перед Гаагским судом по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией в 1998-1999 годах

Бейрут (Ливан). Акция таксистов против повышения налогов и цен на бензин

Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын и его дочь Ким Джу Э на церемонии открытия нового жилого комплекса для семей солдат, погибших в боях за Россию во время войны в Украине

Сан-Себастьян (Испания). Всеобщая забастовка врачей и медицинских работников

Жиронда (Франция). Власти объявили красный уровень опасности в трех департаментах из-за наводнений и в связи с последствиями шторма Нильс

Янчжоу (Китай). В честь наступления китайского Нового года (Год Лошади) группа дронов проецирует силуэт лошади

Катманду (Непал). Ритуал очищения в преддверии тибетского Нового года Гьялпо Лосар в общине шерпов

Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами
Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами объектив haqqin.az
02:12 303
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно»
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно» ВИДЕО
02:11 421
Таксисты митингуют, врачи бастуют
Таксисты митингуют, врачи бастуют объектив haqqin.az
02:05 344
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика
01:15 967
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове видео; обновлено 01:15
01:15 11997
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4279
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой ОБНОВЛЕНО 01:54
01:54 11809
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 2104
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 7242
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1541
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 6431

