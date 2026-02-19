Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно»

Матч с «Ньюкаслом» начался для «Карабаха» (0:6) просто ужасно. Уже к 8-й минуте чемпион Азербайджана, попросту задавленный англичанами, проигрывал со счетом 0:2.
Команда Гурбана Гурбанова пыталась поднять голову, благо Матеуш Кохальски выручал команду. И тут «Карабах»получил спорный пенальти в свои ворота. На 29-й минуте мяч после удара Харви Барнса попал в руку бросившемуся под мяч Матеусу Сильве. Но рука служила бразильцу опорой. Ни о каком правиле «руки в неестественном положении» речи в данном эпизоде не шло.
Норвежский арбитр Эспен Эскос поначалу пенальти не назначил, но когда нидерландские рефери, сидевшие на VAR, предложили ему пересмотреть эпизод, Эскос побежал к монитору, а затем указал на 11-метровую отметку.
Пенальти был реализован. Счет стал 3:0.
Смотрите видео с 5-й минуты.
Естественно, мы не утверждаем, что если бы не этот 11-метровый, то «Карабаху» удалось бы переломить игру. Однако факт остается фактом: третий гол, забитый с сомнительного пенальти, полностью деморализовал игроков азербайджанской команды. Через минуту они пропустили четвертый мяч, а в конце первого тайма очередная ошибка в обороне привела к уже справедливому пенальти - 0:5.
Известный в прошлом английский арбитр Кит Хакетт, судивший финал Кубка Англии, матчи чемпионата Европы и Олимпийских игр, а также входящий в список 100 лучших судей мира, заявил после матча британскому сайту FootballInsider, что пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно, «поскольку игра рукой, помогающая футболисту избежать падения, разрешена правилами IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций)».
По его мнению, норвежскому арбитру не следовало указывать на точку.
«Повторы показали, что мяч угодил в руку защитника «Карабаха», когда тот падал на землю. Но правила IFAB гласят, что нарушение не может быть зафиксировано, если мяч попадает в опорную руку игрока. Правила ясно показывают, что назначение пенальти было неправильным решением», - заявил Хакетт.