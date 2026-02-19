USD 1.7000
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно»

Эльмир Алиев, отдел спорта
02:11

Матч с «Ньюкаслом» начался для «Карабаха» (0:6) просто ужасно. Уже к 8-й минуте чемпион Азербайджана, попросту задавленный англичанами, проигрывал со счетом 0:2.

Команда Гурбана Гурбанова пыталась поднять голову, благо Матеуш Кохальски выручал команду. И тут «Карабах»получил спорный пенальти в свои ворота. На 29-й минуте мяч после удара Харви Барнса попал в руку бросившемуся под мяч Матеусу Сильве. Но рука служила бразильцу опорой. Ни о каком правиле «руки в неестественном положении» речи в данном эпизоде не шло.

Норвежский арбитр Эспен Эскос поначалу пенальти не назначил, но когда нидерландские рефери, сидевшие на VAR, предложили ему пересмотреть эпизод, Эскос побежал к монитору, а затем указал на 11-метровую отметку.

Пенальти был реализован. Счет стал 3:0. 

Смотрите видео с 5-й минуты.

Естественно, мы не утверждаем, что если бы не этот 11-метровый, то «Карабаху» удалось бы переломить игру. Однако факт остается фактом: третий гол, забитый с сомнительного пенальти, полностью деморализовал игроков азербайджанской команды. Через минуту они пропустили четвертый мяч, а в конце первого тайма очередная ошибка в обороне привела к уже справедливому пенальти - 0:5.

Известный в прошлом английский арбитр Кит Хакетт, судивший финал Кубка Англии, матчи чемпионата Европы и Олимпийских игр, а также входящий в список 100 лучших судей мира, заявил после матча британскому сайту FootballInsider, что пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно, «поскольку игра рукой, помогающая футболисту избежать падения, разрешена правилами IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций)».

Кит Хакетт судит матч Евро-1988 ФРГ - Италия

По его мнению, норвежскому арбитру не следовало указывать на точку.

«Повторы показали, что мяч угодил в руку защитника «Карабаха», когда тот падал на землю. Но правила IFAB гласят, что нарушение не может быть зафиксировано, если мяч попадает в опорную руку игрока. Правила ясно показывают, что назначение пенальти было неправильным решением», - заявил Хакетт.

