USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:12 303

Лима (Перу). Президент Хосе Хери отстранен от должности в результате «ускоренного импичмента» после политического скандала, связанного с его тайными встречами с китайскими бизнесменами. Он находился у власти всего четыре месяца

Хан-Юнис (Газа). Похороны 14-летнего Моханда аль-Наджара, погибшего в первый день священного мусульманского месяца Рамадан в результате израильской военной атаки

Тель-Авив (Израиль). Активисты протестуют против выставки оборонной промышленности

Белград (Сербия). Протестующие бросают файеры в полицию во время демонстрации против строительства аквариума, который, по их словам, нанесет ущерб общественному парку

Мосул (Ирак). Дети празднуют начало священного месяца Рамадан

Гессен (Германия). Затопленные поля

Арагуа (Венесуэла). Участник карнавальных торжеств

Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами
Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами объектив haqqin.az
02:12 304
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно»
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно» ВИДЕО
02:11 423
Таксисты митингуют, врачи бастуют
Таксисты митингуют, врачи бастуют объектив haqqin.az
02:05 346
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика
01:15 967
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове видео; обновлено 01:15
01:15 11997
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4279
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой ОБНОВЛЕНО 01:54
01:54 11810
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 2105
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 7242
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1541
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 6431

ЭТО ВАЖНО

Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами
Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами объектив haqqin.az
02:12 304
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно»
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно» ВИДЕО
02:11 423
Таксисты митингуют, врачи бастуют
Таксисты митингуют, врачи бастуют объектив haqqin.az
02:05 346
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это? наша аналитика
01:15 967
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове видео; обновлено 01:15
01:15 11997
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили наша аналитика
18 февраля 2026, 19:05 4279
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой ОБНОВЛЕНО 01:54
01:54 11810
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54 2105
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку видео, обновлено 23:38
18 февраля 2026, 23:38 7242
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30 1541
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий
18 февраля 2026, 20:05 6431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться