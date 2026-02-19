Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами

Лима (Перу). Президент Хосе Хери отстранен от должности в результате «ускоренного импичмента» после политического скандала, связанного с его тайными встречами с китайскими бизнесменами. Он находился у власти всего четыре месяца
Хан-Юнис (Газа). Похороны 14-летнего Моханда аль-Наджара, погибшего в первый день священного мусульманского месяца Рамадан в результате израильской военной атаки
Тель-Авив (Израиль). Активисты протестуют против выставки оборонной промышленности
Белград (Сербия). Протестующие бросают файеры в полицию во время демонстрации против строительства аквариума, который, по их словам, нанесет ущерб общественному парку
Мосул (Ирак). Дети празднуют начало священного месяца Рамадан
Гессен (Германия). Затопленные поля
Арагуа (Венесуэла). Участник карнавальных торжеств