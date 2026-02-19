USD 1.7000
Экс-футболист «Ливерпуля» и «Реала» назвал футболистов «Карабаха» «кучкой самозванцев»

Эльмир Алиев, отдел спорта
03:35 640

Эксперты британского телеканала TNT Sports, известные в прошлом футболисты Стив Макманаман и Шей Гивен были разочарованы игрой «Карабаха» в матче с «Ньюкаслом» (1:6).

Знаменитый экс-футболист сборной Англии, а также «Ливерпуля», мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» Макманаман в перерыве матча заявил, что не узнает «Карабах».

«Я не знаю, что это за команда. Это не та же самая команда, которая обыграла «Айнтрахт» и «Бенфику» на выезде, - цитирует Макманамана издание The Shields Gazette. - Они выглядят как кучка самозванцев. Счет 5:0, а мог бы быть и 10:0, и должен был быть 10:0».

