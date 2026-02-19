USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Перепалка между футболистами «Ньюкасла» в Баку

04:50

После первого тайма в матче «Карабах» - «Ньюкасл» (1:6), когда счет был 5:0 в пользу англичан, футболисты гостей Киран Триппьер и забивший четыре мяча Энтони Гордон устроили перепалку. По сообщениям британских СМИ, ссора могла перерасти в драку.

Капитан команды Триппьер предъявлял претензии Гордону, что тот при счете 4:0 не позволил Нику Вольтемаде пробить второй пенальти в ворота «Карабаха». 

Перед пробитием Триппьер призывал бомбардира отойти в сторону и уступить место немцу, аргументируя свою позицию тем, что Гордон уже оформил хет-трик. Однако тот настоял на том, что бить будет именно он. Это вызвало явное недовольство Триппьера. Когда футболисты направлялись в раздевалку, капитан высказал свои претензии и погрозил форварду пальцем. В ответ Гордон начал гневно жестикулировать. Товарищи по команде попытались успокоить футболистов. После матча и Триппьер, и Гордон заявили, что инцидент исчерпан.

Экс-футболист «Ливерпуля» и «Реала» назвал футболистов «Карабаха» «кучкой самозванцев»
Экс-футболист «Ливерпуля» и «Реала» назвал футболистов «Карабаха» «кучкой самозванцев»
03:35
Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами
Президента Перу отстранили после встречи с китайскими бизнесменами
02:12
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно»
Знаменитый английский рефери: «Первый пенальти в ворота «Карабаха» был назначен ошибочно»
02:11
Таксисты митингуют, врачи бастуют
Таксисты митингуют, врачи бастуют
02:05
Генерал против президента. К чему бы это?
Генерал против президента. К чему бы это?
01:15
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове
01:15
Дольше летели, чем говорили
Дольше летели, чем говорили
18 февраля 2026, 19:05
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой
Зеленский назвал желаемый дедлайн для переговоров с Москвой
01:54
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «Карабах» оказался в нокауте
18 февраля 2026, 23:54
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
Лига чемпионов: «Карабах» крупно проиграл «Ньюкаслу» в Баку
18 февраля 2026, 23:38
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
Пожар рядом с военными объектами в Тегеране
18 февраля 2026, 22:30

