Перепалка между футболистами «Ньюкасла» в Баку

После первого тайма в матче « Карабах » - «Ньюкасл» (1:6), когда счет был 5:0 в пользу англичан, футболисты гостей Киран Триппьер и забивший четыре мяча Энтони Гордон устроили перепалку. По сообщениям британских СМИ, ссора могла перерасти в драку.

Капитан команды Триппьер предъявлял претензии Гордону, что тот при счете 4:0 не позволил Нику Вольтемаде пробить второй пенальти в ворота «Карабаха».

Перед пробитием Триппьер призывал бомбардира отойти в сторону и уступить место немцу, аргументируя свою позицию тем, что Гордон уже оформил хет-трик. Однако тот настоял на том, что бить будет именно он. Это вызвало явное недовольство Триппьера. Когда футболисты направлялись в раздевалку, капитан высказал свои претензии и погрозил форварду пальцем. В ответ Гордон начал гневно жестикулировать. Товарищи по команде попытались успокоить футболистов. После матча и Триппьер, и Гордон заявили, что инцидент исчерпан.