Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Армия США готова: ждут решения Трампа

08:18

Администрация США рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения, пишет CBS News со ссылкой на источники.

По их данным, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что «военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся». Ведутся «динамичные и непрерывные» обсуждения: Белый дом взвешивает «риски эскалации, политические и военные последствия сдержанности», говорится в материале.

В течение следующих трех дней Пентагон временно переводит часть военного контингента с Ближнего Востока — в основном в Европу или обратно в США. Это свидетельствует о подготовке к военной операции, но еще не значит, что она неизбежна, отметил один из источников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила ранее на брифинге в Белом доме, что существует «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но дипломатия всегда является первым выбором президента США Дональда Трампа. Ливитт напомнила, что администрация США провела «очень успешную операцию в июне, направленную против ядерных объектов Ирана». «Ирану было бы очень разумно заключить сделку с президентом Трампом и его администрацией», — подчеркнула она.

А The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает, что США перебрасывают на Ближний Восток значительные силы авиации, наращивая крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. В последние дни, отмечает газета, в регион перебрасываются истребители F-35 и F-22. Еще один авианосец с ударными самолетами и средствами радиоэлектронной борьбы находится в пути. В регион также направлены командно-контрольные самолеты, в последние недели были развернуты «важнейшие» системы противовоздушной обороны.

По словам собеседников WSJ, эта группировка позволит вести продолжительную воздушную кампанию против Ирана, а не ограничиваться разовым ударом, подобным операции «Полуночный молот», проведенной в июне по трем иранским ядерным объектам.

17 февраля в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вскоре сообщила о «небольшом прогрессе», отметив, что стороны остаются далеки друг от друга по ряду вопросов. По ее словам, Тегеран может представить более детальное предложение в ближайшие недели.

Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что в среду президент США Дональд Трамп созвал своих главных советников на совещание по ситуации с Ираном. «Трамп был проинформирован о ядерных переговорах, состоявшихся ранее на этой неделе в Женеве, и группа обсудила дальнейшие шаги», - отмечает портал. По данным источников, на встрече присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, Джаред Кушнер и другие высокопоставленные чиновники. Один из чиновников заявил Axios, что иранцам необходимо вернуться к администрации Трампа к концу месяца с пакетом мер, которые устранят опасения, высказанные США в Женеве относительно их ядерной программы. «Министр иностранных дел Ирана рассказал Кушнеру и Уиткоффу много позитивного, но дьявол кроется в деталях. Мяч на стороне Ирана, так что давайте посмотрим», - сказал чиновник. Другой собеседник портала сообщил, что переговоры в Женеве были «ничем не примечательными».

WSJ со ссылкой на правительственные источники также пишет, что Трамп получил несколько брифингов по возможным вариантам военных действий. Они предусматривают либо кампанию с ударами по политическому и военному руководству Ирана, либо ограниченные удары по ядерным и ракетным объектам. Оба сценария рассчитаны на несколько недель.

Собеседник Axios из числа советников Трампа оценил вероятность прямого столкновения Ирана и США в ближайшие недели в 90%.

Трамп при этом, как поясняет WSJ, заявил, что предпочел бы дипломатическое соглашение, предусматривающее ликвидацию иранской ядерной программы, роспуск «региональных марионеточных сил» и «демонтаж баллистических ракет». Глава Белого дома не раз говорил, что его главным приоритетом является прекращение обогащения урана.

Вместе с тем, по информации газеты, некоторые советники и иностранные лидеры, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывают Трампа использовать военное давление для получения уступок от Тегерана. Израиль, в частности, добивается прекращения производства баллистических ракет в Иране.

Fox News накануне сообщал, что США выдвинули Ирану ультиматум: либо демонтировать ядерную программу, либо столкнуться с «другими вариантами».

