Армия США готова: ждут решения Трампа

По их данным, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту США Дональду Трампу, что «военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся ». Ведутся «динамичные и непрерывные» обсуждения: Белый дом взвешивает «риски эскалации, политические и военные последствия сдержанности», говорится в материале.

Администрация США рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения, пишет CBS News со ссылкой на источники.

В течение следующих трех дней Пентагон временно переводит часть военного контингента с Ближнего Востока — в основном в Европу или обратно в США. Это свидетельствует о подготовке к военной операции, но еще не значит, что она неизбежна, отметил один из источников.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила ранее на брифинге в Белом доме, что существует «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», но дипломатия всегда является первым выбором президента США Дональда Трампа. Ливитт напомнила, что администрация США провела «очень успешную операцию в июне, направленную против ядерных объектов Ирана». «Ирану было бы очень разумно заключить сделку с президентом Трампом и его администрацией», — подчеркнула она.

А The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает, что США перебрасывают на Ближний Восток значительные силы авиации, наращивая крупнейшую воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. В последние дни, отмечает газета, в регион перебрасываются истребители F-35 и F-22. Еще один авианосец с ударными самолетами и средствами радиоэлектронной борьбы находится в пути. В регион также направлены командно-контрольные самолеты, в последние недели были развернуты «важнейшие» системы противовоздушной обороны.

По словам собеседников WSJ, эта группировка позволит вести продолжительную воздушную кампанию против Ирана, а не ограничиваться разовым ударом, подобным операции «Полуночный молот», проведенной в июне по трем иранским ядерным объектам.

17 февраля в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вскоре сообщила о «небольшом прогрессе», отметив, что стороны остаются далеки друг от друга по ряду вопросов. По ее словам, Тегеран может представить более детальное предложение в ближайшие недели.

Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что в среду президент США Дональд Трамп созвал своих главных советников на совещание по ситуации с Ираном. «Трамп был проинформирован о ядерных переговорах, состоявшихся ранее на этой неделе в Женеве, и группа обсудила дальнейшие шаги», - отмечает портал. По данным источников, на встрече присутствовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, Джаред Кушнер и другие высокопоставленные чиновники. Один из чиновников заявил Axios, что иранцам необходимо вернуться к администрации Трампа к концу месяца с пакетом мер, которые устранят опасения, высказанные США в Женеве относительно их ядерной программы. «Министр иностранных дел Ирана рассказал Кушнеру и Уиткоффу много позитивного, но дьявол кроется в деталях. Мяч на стороне Ирана, так что давайте посмотрим», - сказал чиновник. Другой собеседник портала сообщил, что переговоры в Женеве были «ничем не примечательными».

WSJ со ссылкой на правительственные источники также пишет, что Трамп получил несколько брифингов по возможным вариантам военных действий. Они предусматривают либо кампанию с ударами по политическому и военному руководству Ирана, либо ограниченные удары по ядерным и ракетным объектам. Оба сценария рассчитаны на несколько недель.

Собеседник Axios из числа советников Трампа оценил вероятность прямого столкновения Ирана и США в ближайшие недели в 90%.

Трамп при этом, как поясняет WSJ, заявил, что предпочел бы дипломатическое соглашение, предусматривающее ликвидацию иранской ядерной программы, роспуск «региональных марионеточных сил» и «демонтаж баллистических ракет». Глава Белого дома не раз говорил, что его главным приоритетом является прекращение обогащения урана.

Вместе с тем, по информации газеты, некоторые советники и иностранные лидеры, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, призывают Трампа использовать военное давление для получения уступок от Тегерана. Израиль, в частности, добивается прекращения производства баллистических ракет в Иране.

Fox News накануне сообщал, что США выдвинули Ирану ультиматум: либо демонтировать ядерную программу, либо столкнуться с «другими вариантами».