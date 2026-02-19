Мерц: Нормальных отношений с Путиным не будет

«…У меня мало надежды… Российская властная клика не может в обозримом будущем обойтись без войны. Она должна поддерживать военную машину, потому что у нее нет плана, что делать с сотнями тысяч в том числе тяжело травмированных солдат, которые возвращаются с фронта», - сказал канцлер Германии.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц «практически исключает» возможность нормализации отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом глава правительства ФРГ заявил в интервью медиасоюзу Neue Berliner Redaktionsgesellschaft и газете Rheinpfalz.

По мнению Мерца, шансы на быстрое завершение войны в Украине путем переговоров практически отсутствуют. «По моим оценкам, эта война закончится только тогда, когда одна из сторон будет истощена, либо в военном, либо в экономическом плане», - убежден глава правительства Германии.

«Разумные и гуманитарные аргументы (президента РФ Владимира) Путина не убедят. Это горькая правда», - считает Мерц. Поэтому цель европейских усилий в том, чтобы «российское государство не могло продолжать войну военными средствами и не могло продолжать ее финансировать экономически», указал канцлер.

Говоря о России, Фридрих Мерц подчеркнул: «В настоящее время мы наблюдаем, как эта страна находится в состоянии глубочайшего варварства. В обозримом будущем это не изменится, и мы должны с этим смириться».

На Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в своем выступлении Мерц сдержанно высказался о возможном возобновлении диалога с Россией. «Если есть смысл говорить, то мы готовы к переговорам», - заявил канцлер ФРГ. Однако Россия пока не демонстрирует готовности к «серьезным обсуждениям», считает он.