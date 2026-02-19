USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться

10:11 1012

Украина допускает участие России в управлении неоккупированной части Донецкой области. Это следует из информации газеты The New York Times, которая ссылается на источники.

Как пишет издание, на переговорах в Женеве обсуждали создание гражданской администрации в «демилитаризованной зоне» (то есть в неоккупированной части Донецкой области, откуда Россия требует вывести украинские войска).

В эту администрацию предполагается ввести представителей как России, так и Украины, пишет The New York Times.

Официально Украина это не подтверждала. Президент страны Владимир Зеленский отрицал возможность передачи всей Донецкой области России.

Сам украинский лидер заявил, что следующие мирные переговоры снова пройдут в Швейцарии, отметив важность выбора именно европейских стран в качестве переговорной площадки.

Как заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, США в перспективе могут отказаться от санкционной политики в отношении России из‑за «крупных убытков американского бизнеса» и возможности участия в масштабных совместных проектах.

«США в конечном итоге отменят санкции, потому что санкции против России обошлись американским компаниям более чем в 300 млрд долларов. Отмена санкций против России отвечает интересам Вашингтона», — написал Дмитриев в соцсети X.

По его словам, портфель потенциальных российско‑американских проектов, по оценке, превышает 14 трлн долларов. Дмитриев добавил, что «имеющиеся возможности значительно выше», чем суммы, фигурирующие в публикациях зарубежных СМИ.

Так Дмитриев прокомментировал материал британского журнала The Economist. На страницах издания говорилось о  предложенной Россией «сделке» с США в 12 трлн долларов в обмен на смягчение или полную отмену санкций.

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 36
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 272
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 556
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
10:35 303
Авария на заводе Azərsilah
Авария на заводе Azərsilah
10:28 452
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
10:28 399
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
10:16 439
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне обновлено
01:58 11360
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий; все еще актуально
18 февраля 2026, 20:05 7985
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
08:38 1353
Армия США готова: ждут решения Трампа
Армия США готова: ждут решения Трампа
08:18 1620

ЭТО ВАЖНО

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 36
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 272
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 556
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
10:35 303
Авария на заводе Azərsilah
Авария на заводе Azərsilah
10:28 452
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
10:28 399
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
10:16 439
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне обновлено
01:58 11360
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий; все еще актуально
18 февраля 2026, 20:05 7985
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
08:38 1353
Армия США готова: ждут решения Трампа
Армия США готова: ждут решения Трампа
08:18 1620
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться