Украина допускает участие России в управлении неоккупированной части Донецкой области. Это следует из информации газеты The New York Times, которая ссылается на источники.

Как пишет издание, на переговорах в Женеве обсуждали создание гражданской администрации в «демилитаризованной зоне» (то есть в неоккупированной части Донецкой области, откуда Россия требует вывести украинские войска).

В эту администрацию предполагается ввести представителей как России, так и Украины, пишет The New York Times.

Официально Украина это не подтверждала. Президент страны Владимир Зеленский отрицал возможность передачи всей Донецкой области России.

Сам украинский лидер заявил, что следующие мирные переговоры снова пройдут в Швейцарии, отметив важность выбора именно европейских стран в качестве переговорной площадки.

Как заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, США в перспективе могут отказаться от санкционной политики в отношении России из‑за «крупных убытков американского бизнеса» и возможности участия в масштабных совместных проектах.