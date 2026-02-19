России не нужны справедливые выборы в Украине, Россия хочет лишь смещения президента Владимира Зеленского, заявил сам украинский лидер в интервью американскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня? Потому что россияне просто хотят сменить меня», - сказал Зеленский. Он дал понять, что на переговорах требует остановки огня до подписания окончательных соглашений.

«Если перемирие будет хотя бы на два месяца и это может привести к подписанию соглашения или референдуму или чему-то подобному, и если люди примут это, то пожалуйста, — я сделаю все возможное.

Если мы сможем добиться двухмесячного перемирия для проведения выборов, я сделаю все возможное, чтобы поговорить с парламентом и склонить его к тому, что он сейчас не поддерживает», - сказал он.

Зеленский призвал США «выполнить свою домашнюю работу» и склонить Россию к такому перемирию.

Москва согласна на остановку огня только после вывода ВСУ из Донбасса. Киев на это не соглашается. При этом западные СМИ пишут о том, что на переговорах в Женеве обсуждают создание «демилитаризованной» зоны в Донецкой области.