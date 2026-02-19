USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить

10:16 440

России не нужны справедливые выборы в Украине, Россия хочет лишь смещения президента Владимира Зеленского, заявил сам украинский лидер в интервью американскому журналисту Пирсу Моргану.

«Я думаю, что наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят. Действительно ли они хотят выборов или просто хотят сменить меня? Потому что россияне просто хотят сменить меня», - сказал Зеленский. Он дал понять, что на переговорах требует остановки огня до подписания окончательных соглашений.

«Если перемирие будет хотя бы на два месяца и это может привести к подписанию соглашения или референдуму или чему-то подобному, и если люди примут это, то пожалуйста, — я сделаю все возможное.

Если мы сможем добиться двухмесячного перемирия для проведения выборов, я сделаю все возможное, чтобы поговорить с парламентом и склонить его к тому, что он сейчас не поддерживает», - сказал он.

Зеленский призвал США «выполнить свою домашнюю работу» и склонить Россию к такому перемирию.

Москва согласна на остановку огня только после вывода ВСУ из Донбасса. Киев на это не соглашается. При этом западные СМИ пишут о том, что на переговорах в Женеве обсуждают создание «демилитаризованной» зоны в Донецкой области.

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 39
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 275
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 558
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
10:35 305
Авария на заводе Azərsilah
Авария на заводе Azərsilah
10:28 454
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
10:28 399
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
10:16 441
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне обновлено
01:58 11361
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий; все еще актуально
18 февраля 2026, 20:05 7985
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
08:38 1354
Армия США готова: ждут решения Трампа
Армия США готова: ждут решения Трампа
08:18 1621

ЭТО ВАЖНО

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 39
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 275
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 558
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
10:35 305
Авария на заводе Azərsilah
Авария на заводе Azərsilah
10:28 454
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
10:28 399
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
10:16 441
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне обновлено
01:58 11361
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий; все еще актуально
18 февраля 2026, 20:05 7985
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
08:38 1354
Армия США готова: ждут решения Трампа
Армия США готова: ждут решения Трампа
08:18 1621
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться