Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»

Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна продать ее концессию на железные дороги в Армении «дружественной» обеим сторонам стране является «опасным экспериментом», за который «придется расплачиваться простым гражданам Армении», заявил глава Совбеза России Сергей Шойгу. «Так вот, не приведут ли такие, скажем дипломатическим языком, непроработанные решения к таким же опасным экспериментам, за которые придется расплачиваться простым гражданам Армении? Выстроенная в течение почти двух десятков лет система может просто-напросто в одночасье сломаться. Ответственность за это никакие дружественные страны, естественно, нести не будут. Надеюсь, что при принятии ответственных решений руководство Армении будет исходить исключительно из интересов своих граждан», - добавил Шойгу.

*** 10:21 Ни одна страна не сможет полноценно заменить российскую компанию в управлении железными дорогами Армении, считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. «Не буду оценивать компетенции других государств, но могу уверенно сказать, что вряд ли какая-то другая компания сможет полноценно заменить российского железнодорожного перевозчика, эффективно и давно работающего в Армении далеко не в самых простых условиях», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.