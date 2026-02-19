USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Новые назначения от Жапарова

10:27 189

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы о назначении трех новых министров, кандидатуры которых накануне одобрены Жогорку Кенешем (парламентом). Об этом сообщают кыргызстанские СМИ.

Урматбек Шамырканов назначен министром чрезвычайных ситуаций. Ему предстоит курировать вопросы гражданской защиты, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения.

Министром транспорта и коммуникаций назначен Талантбек Солтобаев. В его компетенцию входят развитие дорожной инфраструктуры, транспортной логистики и модернизация коммуникационных систем страны.

Министром природных ресурсов, экологии и технического надзора стал Акыл Токтобаев. Новому руководителю ведомства предстоит заниматься вопросами рационального использования природных ресурсов, экологической политики и контроля в сфере технической безопасности.

Соответствующие указы вступили в силу со дня подписания.

Также Садыр Жапаров назначил нового председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Им стал Жумгалбек Шабданбеков.

10 февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. И. о. председателя комитета был назначен Жумгалбек Шабданбеков — один из его замов, который возглавлял службу, отвечающую за охрану первых лиц страны и бывших глав государства.

18 февраля парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Шабданбекова на должность главы ГКНБ.

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 44
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 281
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 566
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
10:35 308
Авария на заводе Azərsilah
Авария на заводе Azərsilah
10:28 460
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
10:28 405
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
10:16 443
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне обновлено
01:58 11365
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий; все еще актуально
18 февраля 2026, 20:05 7986
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
08:38 1356
Армия США готова: ждут решения Трампа
Армия США готова: ждут решения Трампа
08:18 1623

ЭТО ВАЖНО

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 44
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 281
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 566
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
10:35 308
Авария на заводе Azərsilah
Авария на заводе Azərsilah
10:28 460
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
10:28 405
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
10:16 443
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне обновлено
01:58 11365
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий; все еще актуально
18 февраля 2026, 20:05 7986
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
08:38 1356
Армия США готова: ждут решения Трампа
Армия США готова: ждут решения Трампа
08:18 1623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться