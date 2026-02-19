Новые назначения от Жапарова

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указы о назначении трех новых министров, кандидатуры которых накануне одобрены Жогорку Кенешем (парламентом). Об этом сообщают кыргызстанские СМИ.
Урматбек Шамырканов назначен министром чрезвычайных ситуаций. Ему предстоит курировать вопросы гражданской защиты, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения.
Министром транспорта и коммуникаций назначен Талантбек Солтобаев. В его компетенцию входят развитие дорожной инфраструктуры, транспортной логистики и модернизация коммуникационных систем страны.
Министром природных ресурсов, экологии и технического надзора стал Акыл Токтобаев. Новому руководителю ведомства предстоит заниматься вопросами рационального использования природных ресурсов, экологической политики и контроля в сфере технической безопасности.
Соответствующие указы вступили в силу со дня подписания.
Также Садыр Жапаров назначил нового председателя Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Им стал Жумгалбек Шабданбеков.
10 февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров уволил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. И. о. председателя комитета был назначен Жумгалбек Шабданбеков — один из его замов, который возглавлял службу, отвечающую за охрану первых лиц страны и бывших глав государства.
18 февраля парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру Шабданбекова на должность главы ГКНБ.