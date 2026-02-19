USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее

10:28 405

Сегодня строительство новых дорог между Азербайджаном и Арменией активно обсуждается. Мы можем с уверенностью сказать, что это хорошо для региона. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу İmedi.

По ее словам, новые дороги лишь увеличат значение региона с точки зрения связности.

«Я действительно не вижу здесь риска. Грузия не исчезнет с карты. Просто сегодня те, кто говорит о связях, не упоминают Грузию как основную связь для Европы, и это ставит под сомнение их компетентность», — добавила Бочоришвили.

Министр отметила, что невозможно, чтобы какой-либо маршрут заменил Грузию.

«Спрос на дорогу через Грузию, которая функционирует уже долгое время, растет с каждым годом. Даже если добавить три или четыре новых маршрута, это не будет достаточно с учетом грузопотоков между Западом и Востоком. Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое 8 августа прошлого года в Вашингтоне, занимает ключевое место в повестке президента США Дональда Трампа», - отметила она.

По ее словам, поездки вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в Азербайджан и Армению стали своего рода продолжением этого соглашения.

«Поездка Вэнса в эти две страны Южного Кавказа, положившие конец длительному конфликту, стала наглядной демонстрацией этого», — добавила Бочоришвили.

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 46
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 284
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 569
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
10:35 308
Авария на заводе Azərsilah
Авария на заводе Azərsilah
10:28 463
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
10:28 406
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
10:16 445
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне обновлено
01:58 11366
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий; все еще актуально
18 февраля 2026, 20:05 7987
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
08:38 1356
Армия США готова: ждут решения Трампа
Армия США готова: ждут решения Трампа
08:18 1623

