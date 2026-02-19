Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее

Сегодня строительство новых дорог между Азербайджаном и Арменией активно обсуждается. Мы можем с уверенностью сказать, что это хорошо для региона. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в интервью телеканалу İmedi.

По ее словам, новые дороги лишь увеличат значение региона с точки зрения связности.

«Я действительно не вижу здесь риска. Грузия не исчезнет с карты. Просто сегодня те, кто говорит о связях, не упоминают Грузию как основную связь для Европы, и это ставит под сомнение их компетентность», — добавила Бочоришвили.

Министр отметила, что невозможно, чтобы какой-либо маршрут заменил Грузию.

«Спрос на дорогу через Грузию, которая функционирует уже долгое время, растет с каждым годом. Даже если добавить три или четыре новых маршрута, это не будет достаточно с учетом грузопотоков между Западом и Востоком. Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, достигнутое 8 августа прошлого года в Вашингтоне, занимает ключевое место в повестке президента США Дональда Трампа», - отметила она.

По ее словам, поездки вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса в Азербайджан и Армению стали своего рода продолжением этого соглашения.

«Поездка Вэнса в эти две страны Южного Кавказа, положившие конец длительному конфликту, стала наглядной демонстрацией этого», — добавила Бочоришвили.