Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран

В администрации США продолжаются «динамичные и непрерывные» обсуждения. Как отмечается в материале, в Белом доме оценивают «риски эскалации и политические и военные последствия сдержанности».

Вооруженные силы США приведены в готовность к возможному удару по Ирану в субботу, 21 февраля, однако окончательное решение о проведении операции президент страны Дональд Трамп пока не принял, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В ближайшие три дня Пентагон намерен временно перебросить часть военного контингента с Ближнего Востока – преимущественно в Европу либо на территорию США. По словам одного из источников, такие шаги могут свидетельствовать о подготовке к возможной операции, однако сами по себе не означают ее неизбежности.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что существует «множество причин и аргументов в пользу удара по Ирану», подчеркнув при этом, что дипломатия остается для президента США Дональда Трампа приоритетным вариантом.

Ливитт также напомнила о проведенной администрацией «очень успешной операции в июне, направленной против ядерных объектов Ирана». «Ирану было бы очень разумно заключить сделку с президентом Трампом и его администрацией», — добавила она.

Ранее Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщил, что вероятность прямого столкновения в ближайшие недели оценивается в 90%.

17 февраля в Женеве завершился очередной раунд переговоров между США и Ираном. По словам американского вице-президента Джей Ди Вэнса, Вашингтон обозначил для Тегерана красные линии, прежде всего требование не допустить появления у республики ядерного оружия. О том, что США выдвинули Ирану ультиматум – либо демонтировать ядерную программу, либо столкнуться с «другими вариантами», сообщает Fox News.

«Мы не хотим ядерного распространения. Если Иран получит ядерное оружие, появится множество других режимов – некоторые дружественные, некоторые не очень. Они захотят получить ядерное оружие вслед за ними. Это стало бы катастрофой для американского народа», – пояснил Вэнс. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика не стремится к обладанию ядерным оружием.

В июне 2025 года США, присоединившись к израильской военной кампании, нанесли удары по ключевым элементам иранской ядерной инфраструктуры – подземным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого стороны договорились о перемирии. Трамп утверждал, что объекты по обогащению урана полностью уничтожены, тогда как в Тегеране заявили об отсутствии серьезных повреждений.