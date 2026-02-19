USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

В бакинском метро снова задержка

10:36 177

Сегодня утром в бакинском метрополитене произошел сбой в движении поездов - интервал между составами превысил восемь минут. Задержка была зафиксирована на линии «Дарнагюль» - «Ази Асланов». Из-за увеличенного интервала на станциях и в вагонах наблюдалось значительное скопление пассажиров.

Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью департамента коммуникаций ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, сбой был вызван технической неисправностью.

По его словам, из-за возникшей неполадки поезд был остановлен на станции «Азадлыг Проспекти», пассажиров высадили, после чего для проведения осмотра состав перегнали на первый путь станции «Дарнагюль», который не используется для перевозки пассажиров. Из электродепо «Нариман Нариманов» на линию выпустили резервный поезд. В результате на участке «Дарнагюль» – «Нариман Нариманов» временно возникла разница в интервалах движения.

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 50
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 286
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 576
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
Удар назначен на субботу: США взвешивают атаку на Иран
10:35 312
Авария на заводе Azərsilah
Авария на заводе Azərsilah
10:28 471
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
Грузия уверена, что Азербайджан и Армения не заменят ее
10:28 410
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
Зеленский допустил, что Вашингтон хочет его сменить
10:16 448
Ильхам Алиев в Вашингтоне
Ильхам Алиев в Вашингтоне обновлено
01:58 11369
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов
Русские готовят атаку на Пашиняна с трех фронтов наш комментарий; все еще актуально
18 февраля 2026, 20:05 7988
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
Украинские беспилотники прилетели в Псковскую область: горит нефтебаза
08:38 1359
Армия США готова: ждут решения Трампа
Армия США готова: ждут решения Трампа
08:18 1623

