В бакинском метро снова задержка

Сегодня утром в бакинском метрополитене произошел сбой в движении поездов - интервал между составами превысил восемь минут. Задержка была зафиксирована на линии «Дарнагюль» - «Ази Асланов». Из-за увеличенного интервала на станциях и в вагонах наблюдалось значительное скопление пассажиров.

Как сообщил руководитель отдела по связям с общественностью департамента коммуникаций ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, сбой был вызван технической неисправностью.

По его словам, из-за возникшей неполадки поезд был остановлен на станции «Азадлыг Проспекти», пассажиров высадили, после чего для проведения осмотра состав перегнали на первый путь станции «Дарнагюль», который не используется для перевозки пассажиров. Из электродепо «Нариман Нариманов» на линию выпустили резервный поезд. В результате на участке «Дарнагюль» – «Нариман Нариманов» временно возникла разница в интервалах движения.