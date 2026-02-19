Россия дорожит «перевалочным пунктом»

«Взаимное уважение, взаимная выгода» – это «принципы, лежащие в основе отношений Москвы с Сирийской Арабской Республикой с самого начала, с ее образования». Об этом, как передает МИД России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Дорожим этими отношениями. Заинтересованность с обеих сторон нормализовать отношения после того, как в Сирии произошли такие драматические перемены, отражает понимание наших сирийских коллег о стабилизирующей роли России, заключающейся в том, чтобы Сирия не оставалась под влиянием одного или двух внешних факторов.

Они видят в нашем присутствии, в том числе в присутствии наших двух объектов в Хмеймиме и в Тартусе, стабилизатор – роль, которая уравновешивает влияние других игроков.

Что касается наших военных объектов. Сейчас их обсуждаем. Сирийцы, повторю еще раз, заинтересованы в том, чтобы наше присутствие сохранилось. Это уже не сугубо военные функции, как это было до декабря 2025 года, но вполне пригодные объекты для того, чтобы перепрофилировать в гуманитарные хабы.

Сирия – удобный перевалочный пункт. Мы свою гуманитарную помощь, которая идет в том числе в Африку, готовы направлять через эти объекты. Будем рады, если другие государства тоже воспользуются этими существующими удобными площадками для того, чтобы гуманитарные и другие гражданские грузы направлять на Африканский континент», - добавил Лавров.