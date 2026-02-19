Трамп откатывает НАТО к «заводским настройкам»

США с возвращением Дональда Трампа на пост американского президента усиливают давление на союзников по НАТО, добиваясь сокращения ряда направлений внешней деятельности альянса, в том числе возможного завершения миссии в Ираке, сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов.

Помимо этого, как утверждают источники издания, американская сторона настаивает на том, чтобы Украину и тихоокеанских партнеров альянса – Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею – не приглашали на ежегодный саммит НАТО, который пройдет в июле в Анкаре. Вашингтон также добивается сокращения присутствия альянса в Косово.

По словам собеседников журналистов, США предложили союзникам завершить миссию альянса в Ираке к сентябрю 2026 года. Операция была запущена в 2018 году в период первого президентского срока Трампа и впоследствии неоднократно расширялась по запросу Багдада. Ее задачи включают укрепление иракских институтов безопасности и предотвращение возвращения «Исламского государства». Кроме того, Соединенные Штаты планируют вывести около 2,5 тыс. военнослужащих, размещенных в Ираке в рамках двустороннего соглашения между Вашингтоном и Багдадом от 2024 года.

Представитель американской администрации пояснил Politico, что вывод контингента рассматривается как часть «обязательства Трампа положить конец бесконечным войнам». При этом, по словам одного из источников, инициатива о сворачивании миссии НАТО встретила сопротивление внутри альянса. Другой собеседник отметил, что «большинство» союзников выступают за сокращение операции, но в более отдаленной перспективе. Официального решения по этому вопросу пока не принято: для завершения миссии требуется согласие всех 32 государств – членов НАТО.

Издание расценивает происходящее как масштабную перезагрузку альянса, указывая на стремление Вашингтона трансформировать его в преимущественно евроатлантический оборонный блок без расширения внешних инициатив и партнерских форматов. По выражению источников Politico, речь идет о «возвращении к заводским настройкам», при котором НАТО сосредоточится на «деятельности за пределами зоны ответственности» лишь в той мере, в какой она соответствует ключевым задачам по обороне и сдерживанию.

В то же время один из дипломатов в беседе с изданием назвал отказ от «зарубежных инициатив» ошибочным шагом, подчеркнув, что партнерства играют решающую роль в обеспечении сдерживания и обороны.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил о «тихом поражении» США в Азии. Авторы публикации отметили, что на фоне сдержанной позиции президента Дональда Трампа и его администрации Китай «обрушивал свою ярость» на Японию и Тайвань. По их оценке, продолжение политики невмешательства может подтолкнуть американских союзников к заключению соглашений с КНР.