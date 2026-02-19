USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

«Трус» и «обманщик»: скандал с Карлсоном разгорается

10:47

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет раскритиковал американского журналиста Такера Карлсона, назвав его «трусом» и «обманщиком» после того, как тот заявил о задержании и допросе в аэропорту Бен-Гурион.

«Парень, который последние два года распространял ложь об Израиле, сегодня приземлился в аэропорту Бен-Гурион, быстро сфотографировался в логистической зоне, выложил фото в Твиттер, чтобы создать видимость, будто он действительно находится в Израиле (чтобы позже заявить, что он серьезный репортер, посетивший Израиль), даже не ступал на землю страны, а затем выдумал историю о том, что его якобы преследует наша служба безопасности (этого не было), поныл, сел обратно в частный самолет и улетел», — написал Беннет в X.

Ранее Карлсон заявил Daily Mail, что он и его сотрудники были на некоторое время задержаны в Израиле после их интервью с послом США Майком Хакаби. По словам журналиста, мужчины, представившиеся сотрудниками службы безопасности аэропорта, забрали паспорта, отвели исполнительного продюсера в отдельную комнату, а затем потребовали рассказать, о чем Карлсон говорил с послом.

Израильское управление аэропортов «категорически отвергает» заявления о задержании. «Карлсону и его спутникам вежливо задали несколько стандартных вопросов в соответствии со стандартными процедурами, применяемыми ко многим путешественникам. Разговор состоялся в отдельной комнате в VIP-зале исключительно для защиты их частной жизни и во избежание проведения подобного обсуждения на публике», — сообщили там.

Хакаби тоже напомнил, что у всех, кто въезжает в Израиль или выезжает из него, проверяют паспорта и задают стандартные вопросы по технике безопасности.

«В следующий раз, когда он будет говорить об Израиле, как будто он какой-то эксперт, помните, что этот парень — лицемер!» — добавил Беннет.

Daily Mail писало, что встреча Карлсона и Хакаби была попыткой администрации президента США предотвратить раскол консервативной коалиции Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов — популярность Израиля в Республиканской партии остается на рекордно низком уровне среди молодых избирателей-республиканцев и сторонников Трампа. Хозяин Белого дома ранее призвал Карлсона и других членов партии ослабить внутренние разногласия с республиканцами по этому вопросу.

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2837
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 323
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 381
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 492
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 736
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 836
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2276
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1939
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 934
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1290
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2073

