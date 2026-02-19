У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»

«Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — сказано в сообщении.

О доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram накануне заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев. «При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается. Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер», — добавил он.

Шадаев сообщил, что в Telegram было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений. При этом более 30 тыс. из них, по словам министра, связано с диверсиями и терактами.

Ранее сообщалось, что Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Это привело к массовому возмущению российских военных и «военблогеров», которые считают, что блокировка мессенджера приведет к росту потерь и лишит российских военных преимущества в связи, особенно на фоне блокировки спутникового интернета Starlink.