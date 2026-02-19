USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»

10:48 935

Telegram не обнаружил взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб, сообщила Reuters пресс-служба мессенджера.

«Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — сказано в сообщении.

О доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram накануне заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев. «При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается. Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер», — добавил он.

Шадаев сообщил, что в Telegram было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений. При этом более 30 тыс. из них, по словам министра, связано с диверсиями и терактами.

Ранее сообщалось, что Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Это привело к массовому возмущению российских военных и «военблогеров», которые считают, что блокировка мессенджера приведет к росту потерь и лишит российских военных преимущества в связи, особенно на фоне блокировки спутникового интернета Starlink.

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2838
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 327
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 382
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 494
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 736
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 837
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2278
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1939
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 936
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1292
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2073

ЭТО ВАЖНО

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2838
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 327
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 382
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 494
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 736
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 837
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2278
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1939
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 936
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1292
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2073
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться