Тегеран в панике, Израиль наготове
Товарищ Ким прокатился на новой «катюше»

Ким Чен Ын сел за руль новой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) и прокатился на ней, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Боевой комплекс был передан рабочими оборонных предприятий в рамках IX съезда Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын охарактеризовал 600-миллиметровые РСЗО как «поистине гордое вооружение», способное реализовать стратегические задачи страны по укреплению сил сдерживания.

Лидер КНДР также отметил вклад сотрудников военной промышленности, назвав их «революционерами из революционеров» и «патриотами из патриотов», подчеркнув их поддержку партии.

В декабре прошлого года Ким Чен Ын уже знакомился с производством этих многозарядных артиллерийских комплексов, которые вскоре будут приняты на вооружение армии КНДР. Северокорейский лидер подчеркнул необходимость «совершить перелом и в улучшении систем оружия», чтобы модернизировать и расширить потенциал дальнобойной артиллерии.

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Западу нужно разрушить иллюзию России
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
