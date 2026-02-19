Товарищ Ким прокатился на новой «катюше»

Ким Чен Ын сел за руль новой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) и прокатился на ней, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Боевой комплекс был передан рабочими оборонных предприятий в рамках IX съезда Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын охарактеризовал 600-миллиметровые РСЗО как «поистине гордое вооружение», способное реализовать стратегические задачи страны по укреплению сил сдерживания.

Лидер КНДР также отметил вклад сотрудников военной промышленности, назвав их «революционерами из революционеров» и «патриотами из патриотов», подчеркнув их поддержку партии.

В декабре прошлого года Ким Чен Ын уже знакомился с производством этих многозарядных артиллерийских комплексов, которые вскоре будут приняты на вооружение армии КНДР. Северокорейский лидер подчеркнул необходимость «совершить перелом и в улучшении систем оружия», чтобы модернизировать и расширить потенциал дальнобойной артиллерии.