Саудовцы вложат миллиарды в стартап Маска

Саудовская корпорация Humain объявила об инвестиции 3 миллиардов долларов в стартап xAI Илона Маска. Инвестиция является частью проводимого Маском раунда привлечения капитала в размере 20 миллиардов долларов перед поглощением xAI космической корпорацией Маска SpaceX. После завершения поглощения Humain будет владеть 0,24% акций SpaceX.

Humain основана в 2025 году суверенным фондом Саудовской Аравии. В ноябре того же года Humain и xAI объявили о строительстве в Саудовской Аравии дата-центра мощностью 500 МВт, а также о планах внедрения моделей Grok в королевстве.

До сих пор крупнейшими клиентами xAI были собственные компании Маска - Tesla и SpaceX. Однако с середины 2025 года компания начала подписывать контракты с Пентагоном и американскими госструктурами, а также заключила соглашение с Эль-Сальвадором о внедрении Grok в национальную систему образования.