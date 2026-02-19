USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Саудовцы вложат миллиарды в стартап Маска

11:05 665

Саудовская корпорация Humain объявила об инвестиции 3 миллиардов долларов в стартап xAI Илона Маска. Инвестиция является частью проводимого Маском раунда привлечения капитала в размере 20 миллиардов долларов перед поглощением xAI космической корпорацией Маска SpaceX. После завершения поглощения Humain будет владеть 0,24% акций SpaceX.

Humain основана в 2025 году суверенным фондом Саудовской Аравии. В ноябре того же года Humain и xAI объявили о строительстве в Саудовской Аравии дата-центра мощностью 500 МВт, а также о планах внедрения моделей Grok в королевстве.

До сих пор крупнейшими клиентами xAI были собственные компании Маска - Tesla и SpaceX. Однако с середины 2025 года компания начала подписывать контракты с Пентагоном и американскими госструктурами, а также заключила соглашение с Эль-Сальвадором о внедрении Grok в национальную систему образования.

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2843
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 331
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 386
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 497
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 737
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 840
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2282
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1944
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 937
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1294
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2079

ЭТО ВАЖНО

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2843
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 331
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 386
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 497
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 737
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 840
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2282
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1944
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 937
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1294
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2079
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться