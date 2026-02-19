Неожиданный визит американского командующего в Венесуэлу

Командующий американскими войсками в Латинской Америке Фрэнсис Донован, а также представитель Пентагона Джозеф Юмир внепланово посетили Венесуэлу, где провели переговоры с официальными лицами, передает Reuters.

Это первое посещение страны американскими военными после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января, уточняет агентство.

В официальном сообщении Южного командования США в соцсети X указано, что переговоры были сосредоточены на «ситуации в сфере безопасности, шагах по обеспечению реализации трехэтапного плана президента Дональда Трампа, в частности, стабилизации ситуации в Венесуэле, и важности обеспечения общей безопасности в Западном полушарии».

Несколько дней назад Каракас посещал министр энергетики США Крис Райт. Источники агентства полагают, что эти две поездки «подчеркивают усилия президента Дональда Трампа по использованию военной мощи и энергетической политики», чтобы подтолкнуть Венесуэлу к проведению масштабных реформ.