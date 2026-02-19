USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Неожиданный визит американского командующего в Венесуэлу

11:08 482

Командующий американскими войсками в Латинской Америке Фрэнсис Донован, а также представитель Пентагона Джозеф Юмир внепланово посетили Венесуэлу, где провели переговоры с официальными лицами, передает Reuters.

Это первое посещение страны американскими военными после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января, уточняет агентство.

В официальном сообщении Южного командования США в соцсети X указано, что переговоры были сосредоточены на «ситуации в сфере безопасности, шагах по обеспечению реализации трехэтапного плана президента Дональда Трампа, в частности, стабилизации ситуации в Венесуэле, и важности обеспечения общей безопасности в Западном полушарии».

Несколько дней назад Каракас посещал министр энергетики США Крис Райт. Источники агентства полагают, что эти две поездки «подчеркивают усилия президента Дональда Трампа по использованию военной мощи и энергетической политики», чтобы подтолкнуть Венесуэлу к проведению масштабных реформ.

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2844
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 334
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 388
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 499
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 737
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 840
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2284
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1944
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 937
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1295
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2080

ЭТО ВАЖНО

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2844
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 334
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 388
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 499
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 737
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 840
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2284
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1944
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 937
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1295
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2080
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться