Пожизненное экс-президенту

В Южной Корее суд признал бывшего президента Юн Сук Ёля виновным в организации мятежа в связи с введением военного положения в конце 2024 года. Его приговорили к пожизненному заключению, передал Yonhap.

По этой статье в уголовном кодексе предусмотрена лишь смертная казнь или пожизненное заключение. Прокуратура требовала для бывшего президента смертной казни, на которую в Южной Корее с 1997 года действует мораторий.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации. Он объявил чрезвычайное военное положение для защиты Республики Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил. Спустя 150 минут после обращения Юна в ходе экстренного заседания парламент проголосовал за отмену военного положения. 6 декабря парламент предпринял первую попытку импичмента президента, но она провалилась. Спустя неделю, 14 декабря, второе голосование по импичменту прошло успешно. Юна отстранили от должности и передали под суд.