Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу

Российские власти дали понять, что Москва не ограничится лишь территориальными уступками со стороны Украины и намерена сохранять приверженность своим изначальным военным целям, включая распад НАТО, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Посольство России в Бельгии 17 февраля заявило, что Кремль потребует от Североатлантического альянса юридически закрепить отказ от дальнейшего расширения в соответствии с «проектом договора», подготовленным Москвой в декабре 2021 года.

ISW напоминает, что перед полномасштабным вторжением в Украину Россия выдвинула альянсу ряд ультиматумов. Москва требовала прекратить размещение войск и систем вооружения в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года, отказаться от политики «открытых дверей», прекратить расширение на восток и свернуть партнерство со странами восточного фланга альянса, в том числе с Украиной.

По оценке ISW, эти требования остаются частью первоначальных военных целей России. Посольство РФ, повторяя их на переговорах, сигнализирует, что Москва не согласится на соглашение, которое не учитывает всех ее условий по Украине, НАТО и США — даже если документ предусматривает частичные территориальные уступки в пользу России.

17–18 февраля российские чиновники, включая спикера МИД Марии Захарову, ссылались на так называемые «договоренности», якобы достигнутые президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным во время встречи на Аляске в августе 2025 года.

Аналитики отмечают, что кремлевские представители часто используют неясность итогов саммита на Аляске, чтобы утверждать о якобы согласованной позиции Москвы и Вашингтона по завершению войны в Украине.

17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние мирные переговоры между Украиной, США и Россией, на которых делегации обсуждали вопросы безопасности, включая территориальные разногласия.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля признал, что переговоры прошли непросто, однако прогресс зафиксирован в военной сфере. В частности, стороны договорились о мониторинге прекращения огня при участии США.

По данным Axios, процесс «зашел в тупик» из-за позиции российской стороны, тогда как спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что встречи «привели к существенному прогрессу».