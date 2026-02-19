Западу нужно разрушить иллюзию России

Войны ведутся не только на полях сражений, но и в восприятии и нарративах, которые влияют на политическую волю и экономические ожидания. Об этом пишет генерал ВВС США в отставке, эксперт в области воздушных сил Дэйв Дептула для Forbes.

«Путин это понимает. Его стратегия сейчас меньше зависит от решающего успеха на поле боя, а больше от убеждения мира, в частности Соединенных Штатов, что победа России неизбежна; что дальнейшая поддержка Украины бесполезна; и что прагматичным американцам было бы разумнее готовиться к выгодной нормализации, чем к длительной конфронтации», — отметил он.

В частности, глава внешней политики Европейского союза Кая Каллас предупредила, что «наибольшая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя».

«Казалось бы, неизбежность победы России не является фактом. Это лишь история. И если сравнивать ее с реальностью на поле боя, эта история рассыпается. На оперативном уровне Украина удерживает российские сухопутные войска на фронте протяженностью примерно 1000 километров. Она нейтрализовала эффективное использование Россией Черного моря и лишила ее преимущества в воздухе над контролируемой Украиной территорией — чрезвычайное поражение для того, что считалось современными воздушными силами», — напомнил Дептула.

По словам эксперта, на тактическом уровне Украина имеет выгодное соотношение потерь, которое составляет от 2,5:1 до 7:1, а в некоторых боях такое соотношение еще выше.

«Даже когда российские войска продвигаются на несколько километров, они делают это с огромными потерями. Цифры потерь подчеркивают две основные реалии: во-первых, Россия готова платить чрезвычайную цену в человеческих жизнях за незначительные территориальные приобретения; во-вторых, время играет в пользу Москвы только в том случае, если оборона Украины разрушается быстрее, чем человеческие ресурсы и производственная база России», — объяснил генерал ВВС США в отставке.

Дептула подчеркнул, что дело заключается не только в прорывах, но и в выносливости, промышленном потенциале и политической воле. В частности, Россия обещает неизбежность, однако на фронте наблюдается «истощение без импульса, потери без преимущества и насилие без решения».

В то же время, по словам эксперта, воля Украины не подлежит сомнению, а неопределенной переменной остается именно решимость Запада.

«Конечно, Путин борется не только за территорию. Он борется за свое политическое выживание. Представив вторжение как экзистенциальное для России, он сделал его экзистенциальным для себя. У Путина мало политического пространства, чтобы изменить курс, не переосмыслив результат как успех. Чем дольше длится война, тем больше подвергается сомнению легитимность его режима. Эта динамика помогает объяснить готовность России понести чрезвычайные потери. Окончание войны без ощутимых достижений рискует продемонстрировать уже понесенные огромные человеческие и экономические затраты», — считает генерал.

Поэтому, как отметил Дептула, мир сейчас видит не профиль неизбежного победителя, а режим, который тратит жизни, чтобы выиграть время, надеясь, что усталость Запада или экономические стимулы дадут то, чего Россия не может достичь на поле боя.