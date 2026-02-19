USD 1.7000
Учения МЧС: тушили «пожар» в многоэтажках
Учения МЧС: тушили «пожар» в многоэтажках

Учения МЧС: тушили «пожар» в многоэтажках

При организационной поддержке Госслужбы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и при участии личного состава Госслужбы пожарной охраны МЧС прошли очередные учения, в которых отрабатывалась ликвидация пожара в жилой высотке. Учения проводились в жилкомплексе, расположенном по адресу: Баку, Наримановский район, улица Алияра Алиева. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 

Учения проводились для того, чтобы убедиться на деле, может ли пожарная техника беспрепятственно приблизиться к жилому зданию, а также к бассейну с водой при наличии сигнала «условного пожара», а также для оценки общей ситуации с тушением пожара в этом районе.

В ходе учений было установлено, что пожарные машины не могут свободно подъезжать к жилому зданию и бассейну из-за ненадлежащей парковки частных автомобилей.

Кроме того, было установлено, что здание не полностью оборудовано основными средствами пожаротушения, а внутренние пожарные гидранты не полностью укомплектованы и в системе отсутствует вода; отсутствует автоматическая система пожарной сигнализации; электросистема зданий не соответствует требованиям «Правил монтажа электроустановок». Лицам, ответственным за пожарную безопасность жилого комплекса, были даны устные и письменные предписания по устранению указанных недостатков, а также проведены просветительские беседы с жителями жилого комплекса по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

