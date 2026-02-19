«Самая смертоносная лавина»: погибли восемь лыжников

По данным местных властей, это самая смертоносная лавина в США за последние 45 лет.

Восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния, сообщает Reuters.

15 лыжников, включая четырех гидов из компании Blackbird Mountain Guides, возвращалась к началу маршрута по сильному снегу после трехдневной поездки, когда во вторник около 11:30 по тихоокеанскому времени сошла лавина.

Тела восьми лыжников были обнаружены, но будут извлечены позже, когда позволит погода, в то время как девятый лыжник из этой группы числится пропавшим без вести и считается погибшим, сообщили власти. Один пострадавший доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

17 февраля лавина размером с футбольное поле накрыла группу из 15 лыжников, в которую вошли четыре гида и 11 туристов. Все они возвращались после трехдневного маршрута в условиях сильного снегопада. Поисково-спасательная операция велась в «крайне опасных условиях».

Шесть человек были спасены. Они укрылись во временном убежище и передали координаты спасателям с помощью аварийных маяков и текстовых сообщений. Среди выживших — один из гидов.