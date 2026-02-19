USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

«Самая смертоносная лавина»: погибли восемь лыжников

11:52 469

Восемь лыжников погибли в результате схода лавины в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния, сообщает Reuters.

По данным местных властей, это самая смертоносная лавина в США за последние 45 лет.

15 лыжников, включая четырех гидов из компании Blackbird Mountain Guides, возвращалась к началу маршрута по сильному снегу после трехдневной поездки, когда во вторник около 11:30 по тихоокеанскому времени сошла лавина.

Тела восьми лыжников были обнаружены, но будут извлечены позже, когда позволит погода, в то время как девятый лыжник из этой группы числится пропавшим без вести и считается погибшим, сообщили власти. Один пострадавший доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

17 февраля лавина размером с футбольное поле накрыла группу из 15 лыжников, в которую вошли четыре гида и 11 туристов. Все они возвращались после трехдневного маршрута в условиях сильного снегопада. Поисково-спасательная операция велась в «крайне опасных условиях».

Шесть человек были спасены. Они укрылись во временном убежище и передали координаты спасателям с помощью аварийных маяков и текстовых сообщений. Среди выживших — один из гидов.

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2855
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 345
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 398
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 503
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 742
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 844
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2294
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1954
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 939
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1296
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2085

ЭТО ВАЖНО

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2855
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 345
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 398
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 503
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 742
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 844
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2294
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1954
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 939
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1296
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2085
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться