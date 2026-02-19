Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину

Киев и Москва ближе к завершению переговоров на военном, чем на политическом треке. Об этом в Telegram написал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Военные в трехстороннем формате говорили о том, как разработать миссию по мониторингу прекращения огня, когда оно будет установлено, когда политическое направление откроет эти возможности. Они обсудили детали, технические нюансы и возможности обеих сторон. И прежде всего американцев, ведь у них будет ведущая роль в мониторинге. Итак, на военном треке они ближе к результату — драфту со всеми деталями о том, как осуществлять мониторинг сразу после прекращения огня», — сообщил Зеленский.

В то же время президент Украины добавил, что сложным остается обсуждение роли европейских стран в гарантиях безопасности.

«Для нас их роль имеет большое значение. Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я постоянно подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители», — отметил президент.

Также Зеленский заявил, что Россия пытается представить свои действия на фронте как успешные.

«Даже их аудитория — националистическая, радикализированная часть российского общества — не доверяет правительству и Путину. Потому что они видят, что на поле боя нет успешных шагов. Сейчас Россия теряет 30 000–35 000 военных в месяц погибшими или тяжелоранеными. Они платят жизнью 156 человек, чтобы оккупировать один километр нашей земли. А у нас также есть свои наступательные действия, и тогда они ее теряют», — написал Зеленский.

Кроме того, по словам президента, США и, возможно, некоторые европейские лидеры обсуждают с Россией новый документ. Он будет касаться НАТО и РФ.

«Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все. Но для меня важно, чтобы они обсуждали наше потенциальное место в НАТО с нами. Не только с россиянами — с нами. Потому что это касается нас. Хотя они могут делать это и без нас. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае мы будем реагировать на неожиданности, если они будут», — заявил Зеленский.

Как пишет CNN со ссылкой на источник, на трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией в Женеве был достигнут прогресс в вопросе механизма прекращения огня.

«Военные чиновники добились постепенного и значительного прогресса в определении того, как будет работать прекращение огня», — сказал источник, знакомый с ходом переговоров.

Он добавил, что политические переговоры оставались напряженными, тогда как военные переговоры продвигались.

Военные переговоры проходили под руководством спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, их возглавляли министр армии США Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич, командующий Европейским командованием США.

Одной из главных задач военных переговоров было достижение согласия обеих сторон по ключевым условиям, которые будут использоваться в политических переговорах. Среди них — практические условия прекращения огня и критерии, по которым будет определяться его нарушение.

Собеседник сообщил, что в этом направлении достигнут прогресс, однако окончательное решение должны принять политические руководители.

Источник добавил, что ожидается назначение новой встречи в ближайшие недели.