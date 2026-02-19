В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу

В Хатаинском районе Баку, на проспекте Бабека и улице Микаила Алиева, произошла авария на водопроводной линии. В результате часть улицы, включая магистральную дорогу, оказалась затоплена.

Жители близлежащих домов сообщили, что из-за повышения уровня воды движение транспорта затруднено. Также утверждается, что ранее в этом районе уже возникали неисправности на водопроводной линии.

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили haqqin.az, что авария произошла на питьевом водопроводе диаметром 1400 мм, проходящем по проспекту Бабека. На место была направлена аварийная бригада Управления «Бакинский водоканал». Утечку удалось локализовать, после чего начались ремонтно-восстановительные работы.

Скопившаяся в результате аварии вода направлена в линию сточных вод. В настоящее время объем воды уменьшился.