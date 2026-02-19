Без американцев: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО

USD 1.7000
Крупнейшие в этом году учения НАТО Steadfast Dart 26 начались на побережье Балтийского моря в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн без участия США, сообщает Bild в Telegram.

Подразделения сил быстрого реагирования НАТО (Allied Reaction Force) высадились на полигоне Путлос недалеко от немецкого острова Фемарн, пишет издание.

«По сценарию отрабатывается быстрая переброска войск с юга Европы к восточному флангу. Особенность маневров состоит в отсутствии прямого участия США», – отмечается в публикации.

В рамках высадки задействовали 15 кораблей и примерно 2,6 тыс. военнослужащих. В целом в учениях участвуют около 10 тыс. солдат, более 1,5 тыс. единиц техники и 17 кораблей из 13 стран.

«Наибольшие контингенты направили Турция, Испания, Италия и Греция. За маневрами наблюдает министр обороны Германии Борис Писториус», – добавляет Bild.

Издание отмечает, что войска Allied Reaction Force называют «наконечником копья» НАТО: в случае кризиса они должны быть готовы развернуть до 40 тыс. солдат в течение десяти дней. Решение о таком задействовании принимает Североатлантический совет НАТО.

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2861
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 352
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 405
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 509
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 743
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 845
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2300
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1959
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 939
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1299
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2090
