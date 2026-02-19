Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме

Как сообщает haqqin.az, семейный конфликт с родителями в конечном итоге вынудил Хребика Фредерлика покинуть не только дом, но и свою страну. Так, 29 октября прошлого года молодой немец сначала прибыл в болгарский город София. Оттуда на грузовом автомобиле добрался до Турции, а затем рейсом Стамбул–Тбилиси прилетел в Грузию. Используя приложение Google Maps в телефоне, он несколько дней передвигался пешком и приблизился к грузино-азербайджанскому пограничному пункту.

Получив от сотрудников полиции информацию о том, что сухопутные границы Азербайджана закрыты, он решил незаконно пересечь границу. Продвигаясь пешком по горной местности, он нелегально перешёл на территорию одного из сел Газахского района. Спустя некоторое время он был задержан сотрудниками Государственной пограничной службы в селе Икинджи Шихлы Газахского района.

Обвиняемый Баутцен признал себя виновным по предъявленному обвинению. В своих показаниях он сообщил, что ранее работал механиком на ферме, проживал вместе с родителями и двумя братьями в селе Йидлиц города Баутцен (Германия), а его родители работали в принадлежащем им ресторане в этом селе.

«Поскольку я не работал, у нас с отцом часто возникали ссоры. В последний раз отец потребовал, чтобы я покинул дом из-за того, что я не работаю. По этой причине, а также чтобы путешествовать по Турции, Грузии, Азербайджану, Непалу и другим странам и увидеть любимую девушку из Грузии, я купил билет на автобус и поехал из Мюнхена в болгарский город София. Там я одну ночь провёл в лесу, после чего подошел к незнакомому водителю грузовика и попросил отвезти меня в Турцию. После одного дня пути на грузовике я прибыл в турецкий город Чорлу. Там, путешествуя автостопом, добрался до Стамбула.

Затем купил билет на рейс Стамбул–Тбилиси и прилетел в Тбилиси, где три дня гулял по городу и ночевал на улице. Используя помощь местных жителей и карту в мобильном телефоне, я отправился пешком и через два дня подошёл к грузино-азербайджанскому пограничному пункту. Там мне сообщили, что попасть в Азербайджан невозможно.

После этого я продолжил путь в направлении Азербайджана через горную местность и, пройдя примерно 10–12 часов, добрался до деревни, название которой не знаю. Я попросил у встретившегося мне человека еду и место для ночлега. Вскоре был задержан пограничниками. Я глубоко сожалею о содеянном и прошу назначить мне мягкое наказание».

Газахский районный суд приговорил Баутцена к четырем месяцам лишения свободы. После отбытия наказания он будет выдворен с территории Азербайджана.