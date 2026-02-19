USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Тегеран в панике, Израиль наготове

Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
Фигура бывшего премьер‑министра Нури аль‑Малики, внезапно вышедшая на первый план в процессе формирования нового правительства Ирака, заметно обеспокоила Анкару. За последние годы Турция добилась серьезного прогресса в отношениях с Багдадом в сфере безопасности и экономики, и возвращение аль-Малики воспринимается там как тревожный сигнал. Один из ключевых политиков «постсаддамовского» Ирака, аль-Малики в 2006–2014 годах был известен своей проиранской позицией, а период его нахождения у власти совпал с самым напряженным этапом в отношениях между Анкарой и Багдадом.

Тем не менее за последние два года Турция смогла восстановить диалог с правительством аль-Судани и придает большое значение продолжению сотрудничества в контексте безопасности, особенно в рамках процесса «Турция без террора», который предусматривает ликвидацию РПК.

Фигура бывшего премьер‑министра Нури аль‑Малики, внезапно вышедшая на первый план в процессе формирования нового правительства Ирака, обеспокоила Анкару

Парламентские выборы, которые определяют состав нового правительства, прошли в Ираке в ноябре прошлого года. Но хотя возглавляемый нынешним премьер‑министром Мухаммедом Шиа аль‑Судани «Альянс реконструкции и развития» стал крупнейшей политической силой, ключевое влияние в иракской политике по‑прежнему принадлежит шиитскому Координационному альянсу. Именно он передал мандат на формирование правительства бывшему премьер‑министру аль-Малики.

В конце нынешнего января президент США Дональд Трамп открыто заявил, что Вашингтон возражает против возвращения аль-Малики на пост премьер‑министра, предупредив, что в случае такого шага Багдад может столкнуться с новыми санкциями. После этого появились сообщения, что Координационный альянс ищет альтернативу аль-Малики. Однако теперь уже Иран выступил против отстранения аль-Малики, что и привело к новому политическому кризису в Ираке.

Согласно иракскому законодательству, до назначения премьер‑министра парламент должен избрать президента, чьи полномочия носят в основном символический характер. Этот пост по Конституции закреплен за курдами, однако переговоры между Демократической партией Курдистана и Патриотическим союзом Курдистана пока не дали результата.

Трамп открыто заявил, что Вашингтон против аль-Малики, предупредив, что в случае такого шага Багдад может столкнуться с новыми санкциями

На фоне продолжающегося правительственного кризиса в Ираке в последние дни активизировались дипломатические контакты между Анкарой и Багдадом. В телефонном разговоре 13 февраля президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер‑министр аль-Судани обсудили борьбу с терроризмом и процесс разоружения РПК. На следующий день после их переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с министром обороны Ирака Сабитом Мухаммедом Саидом Резой аль‑Аббаси. Детали встречи не раскрывались, однако источники haqqin.az в Анкаре утверждают, что ключевой темой обсуждений была возможная кандидатура аль-Малики на пост премьер‑министра. Как следует из полученной информации, Анкара предупредила Багдад о серьезных последствиях, если аль-Малики вернется к власти. 16 февраля Фидан также провел телефонный разговор с главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Анкара не скрывает, что выступает против возвращения аль-Малики в качестве лидера иракской политики. На прошлой неделе Фидан в интервью одному из турецких телеканалов напомнил, что политика аль-Малики в прошлом вызывала основательные осложнения в регионе. Фидан также отметил, что Ирак, вероятно, прислушивается к позиции США по аль-Малики, поскольку нефтяные доходы страны сначала поступают в Нью‑Йорк, а затем некоторая их часть переводится в Ирак. «Если каждый месяц из Нью‑Йорка в иракские банки не поступает определенная сумма в долларах, у иракской экономики нет шансов выжить», — подчеркнул Фидан, напомнив предупреждение Трампа.

Хакан Фидан напомнил, что политика аль-Малики в прошлом вызывала основательные осложнения в регионе

Во время премьерства аль-Малики отношения Анкары и Багдада постоянно обострялись из‑за деятельности РПК на территории Ирака, операций турецких вооруженных сил на севере страны и активного присутствия Ирана в регионе. Малики, в свою очередь, обвинял Турцию во вмешательстве во внутренние дела Ирака и нарушении суверенитета страны, так как Эрдоган заявлял, что Багдад позволяет РПК вести антитурецкую деятельность.

В той же беседе Фидан заявил, что иракское правительство должно предпринять конкретные шаги в борьбе с терроризмом, и подчеркнул, что после завершения процесса интеграции между СДС и администрацией в Дамаске следующим направлением станет Ирак. Такое предупреждение вызвало беспокойство в Багдаде.

Ирак остается ключевым звеном в решении проблемы РПК, с которой Турция сталкивается десятилетиями. Основные штабы, тренировочные лагеря и финансовые ресурсы организации находятся именно в Ираке, и неспособность Багдада обеспечить эффективную систему безопасности долгое время вызывала возмущение Анкары.

