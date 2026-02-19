МЧС обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с предупреждением в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории Азербайджана. По данным Национальной гидрометеорологической службы, до утра 20 февраля в ряде районов республики прогнозируются сильные ветры, временами осадки, местами интенсивные, температура воздуха постепенно снизится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Учитывая вышеизложенное, МЧС еще раз напоминает о соответствующих правилах безопасности. «При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями. Кроме того, учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, владельцам малых судов следует учитывать, что выход в море в таких погодных условиях запрещен», - говорится в сообщении.

В то же время в МЧС напоминают, что при похолодании значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов, поэтому при использовании их следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в отношении опасности отравления угарным газом.

«Не следует использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра», - говорится в сообщении МЧС.