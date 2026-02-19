USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

МЧС обратилось к населению

12:16 207

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с предупреждением в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории Азербайджана. По данным Национальной гидрометеорологической службы, до утра 20 февраля в ряде районов республики прогнозируются сильные ветры, временами осадки, местами интенсивные, температура воздуха постепенно снизится на 4-6 градусов по сравнению с предыдущими днями.

Учитывая вышеизложенное, МЧС еще раз напоминает о соответствующих правилах безопасности. «При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под электрическими столбами и проводами или высокими деревьями. Кроме того, учитывая трудности, связанные с тушением пожаров при сильном ветре, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помимо этого, владельцам малых судов следует учитывать, что выход в море в таких погодных условиях запрещен», - говорится в сообщении.

В то же время в МЧС напоминают, что при похолодании значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов, поэтому при использовании их следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в отношении опасности отравления угарным газом.

«Не следует использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом отопительные приборы, не следует перегружать электросеть, а исправные отопительные приборы не следует оставлять без присмотра», - говорится в сообщении МЧС.

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2864
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 358
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 407
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 515
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 746
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 848
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2304
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1966
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 941
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1300
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2093

ЭТО ВАЖНО

Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 2864
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 358
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 407
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 515
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 746
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
Территориальные уступки не остановят Кремль: Россия угрожает Западу
11:31 848
Азербайджан отменил визы для четырех стран
Азербайджан отменил визы для четырех стран
10:41 2304
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся
Глава МИД Израиля о выступлении представителя России: Было забавно, я чуть не рассмеялся видео
11:04 1966
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
У Дурова обвинили Россию в «фабрикации»
10:48 941
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
Россия дорожит «перевалочным пунктом»
10:37 1300
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется»
Шойгу об «опасном эксперименте» Армении: «Расплачиваться придется» обновлено 10:35
10:35 2093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться