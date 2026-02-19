Без права на защиту: британская пара приговорена в Иране к 10 годам тюрьмы

Глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер осудила приговор, назвав его «совершенно возмутительным и абсолютно неоправданным». «Мы будем настойчиво добиваться справедливости с иранским правительством до тех пор, пока Крейг и Линдсей Форман не будут безопасно возвращены в Великобританию и воссоединены с семьей», – заявила она.

Граждане Великобритании Линдсей и Крейг Форман приговорены к десяти годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в Иране. Об этом сообщает Sky News.

Пара была арестована в январе 2025 года во время кругосветного путешествия на мотоцикле по стране и задержана по обвинению в шпионаже. Форманы, родом из Ист-Сассекса, сейчас содержатся в тюрьме Эвин в Тегеране. Они отрицают все обвинения. Семья отмечает, что приговор «соотносится с самыми тяжелыми случаями политически мотивированных задержаний граждан Великобритании в Иране».

Сын Линдсей Форман – Джо Беннетт – утверждает, что пара была «приговорена к 10 годам после суда, который длился всего три часа, и им не позволили представить защиту». «Они постоянно отрицали предъявленные обвинения. Мы не видели никаких доказательств, подтверждающих шпионскую деятельность», — добавил он.

Джо Беннетт сообщил, что пара «уже провела в заключении более тринадцати месяцев». «Мы крайне обеспокоены их состоянием и отсутствием прозрачности в судебном процессе», – подчеркнул он, призвав британские власти «действовать решительно и использовать все доступные каналы для обеспечения их освобождения».

В настоящее время МИД Великобритании предупреждает граждан не ехать в Иран из-за «значительного риска ареста, допроса или задержания». Ведомство подчеркивает: «Правительство Великобритании не сможет оказать помощь, если вы столкнетесь с трудностями в Иране».

В последние годы Иран арестовал десятки иностранных граждан и обладателей двойного гражданства, в основном по обвинениям в шпионаже и угрозах национальной безопасности. Правозащитные организации и ряд западных стран обвиняют Иран в попытках добиваться уступок от других государств через аресты по сфабрикованным обвинениям.