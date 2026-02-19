Мигрантов в России обложили новой данью

Минфин России подготовил пакет законопроектов, ужесточающих условия для иностранцев, приехавших работать в Россию из безвизовых стран. Правительство, пишет «Коммерсант», собирается рассмотреть его на заседании в четверг, 19 февраля.

Предполагается, что трудовые мигранты будут оплачивать патент, дающий право на работу в России, не только за себя, но и за несовершеннолетних членов семьи и иждивенцев. За каждого из них придется платить 50% от стоимости патента. По достижении 18 лет дети таких работников должны будут или оформить свой патент, или покинуть РФ, если у них не будет иных законных оснований оставаться в стране.

Вносить авансовые платежи за патент планируют обязать и иностранцев, работающих в РФ только на физических лиц.

Иностранцы, следует из пакета поправок, должны будут декларировать доход от своей трудовой деятельности не ниже прожиточного минимума для региона. Если «белые» заработки работающего в России иностранца не будут соответствовать этому требованию, то патент ему не продлят.