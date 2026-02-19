Никакого взаимодействия между РФ и НАТО нет, поскольку в документах альянса Россия определена как «прямая угроза». Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, Европа «делает все, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше».

Призывы европейцев допустить их за стол переговоров по Украине ни на что не опираются. Европейцы вполне могут позвонить российской стороне для украинского урегулирования, горячая линия между Россией и НАТО продолжает существовать.

Москва видит, как НАТО пытается выдвинуться в центр евроатлантических процессов, идет перевооружение всех государств – членов альянса», - заявил он.

Как пишет Politico, США настаивают на том, чтобы не приглашать Украину и четырех официальных партнеров из Индо-Тихоокеанского региона — Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею — на официальные заседания июльского саммита НАТО в Анкаре.

Кроме того, отмечается, что в последние месяцы США также лоббировали сокращение миротворческой операции НАТО в Косово и завершение миссии НАТО в Ираке к сентябрю 2026 года.

Один из дипломатов сообщил, что запрос США уже встретил сопротивление внутри НАТО, многие союзники согласны на сокращение присутствия, но видят это как долгосрочный процесс, а не срочный демонтаж.

Окончательное решение потребует единогласия всех 32 стран-членов. НАТО, по замыслу США, должен сосредоточиться на обороне и сдерживании в евроатлантическом регионе, отложив в сторону глобальные партнерские программы.