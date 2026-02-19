USD 1.7000
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

ЦРУ сначала поддержало, а потом передумало

12:49 656

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сначала поддержало инициативу украинской стороны взорвать российские трубопроводы «Северный поток», но впоследствии передумало насчет этих планов. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на результаты собственного расследования.

Инсайдеры, осведомленные о подготовке операции, рассказали, что весной 2022 года представители ЦРУ встретились в Киеве с украинскими специалистами по организации диверсий. Тогда последние выдвинули идею о подрыве «Северных потоков» с целью ограничить доходы России от экспорта газа.

В дальнейшем, предположительно, состоялось несколько новых встреч американских агентов с организаторами атак, пишет Spiegel. Уже тогда, весной 2022 года, агенты ЦРУ по меньшей мере поддерживали украинскую идею, рассказали собеседники издания.

По их словам, стороны стали обмениваться информацией о технических деталях диверсионной операции. Однако в начале лета того же года американская сторона уведомила о невозможности поддержки операции, в частности, финансирования, сообщили Spiegel источники в украинских службах безопасности. 

Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 1987
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 964
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 903
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 1032
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 670
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 1316
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 3862
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 1919
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 1294
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 1246
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 1354

