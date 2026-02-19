ЦРУ сначала поддержало, а потом передумало

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сначала поддержало инициативу украинской стороны взорвать российские трубопроводы «Северный поток», но впоследствии передумало насчет этих планов. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel со ссылкой на результаты собственного расследования.

Инсайдеры, осведомленные о подготовке операции, рассказали, что весной 2022 года представители ЦРУ встретились в Киеве с украинскими специалистами по организации диверсий. Тогда последние выдвинули идею о подрыве «Северных потоков» с целью ограничить доходы России от экспорта газа.

В дальнейшем, предположительно, состоялось несколько новых встреч американских агентов с организаторами атак, пишет Spiegel. Уже тогда, весной 2022 года, агенты ЦРУ по меньшей мере поддерживали украинскую идею, рассказали собеседники издания.

По их словам, стороны стали обмениваться информацией о технических деталях диверсионной операции. Однако в начале лета того же года американская сторона уведомила о невозможности поддержки операции, в частности, финансирования, сообщили Spiegel источники в украинских службах безопасности.