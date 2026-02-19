USD 1.7000
Канадская компания станет оператором нового проекта SOCAR

12:55 607

Между SOCAR и канадской компанией Gran Tierra Energy Inc. подписано Соглашение о разведке, разработке и разделе добычи по перспективному сухопутному участку, расположенному в Губа–Прикаспийском регионе Азербайджанской Республики.

Как сообщили в SOCAR, документ подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент и исполнительный директор Gran Tierra Energy Inc. Гэри Гуидри.

По условиям соглашения, оператором проекта выступит Gran Tierra Energy Inc., которой будет принадлежать 65% долевого участия. Программа геологоразведочных работ предусматривает сбор гравиметрических данных, проведение 3D-сейсмических исследований и бурение разведочных скважин с целью определения углеводородного потенциала контрактной территории.

Соглашение вступит в силу после его ратификации Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

