USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Париж услышал Ганизаде

12:56 1035

Председатель Комитета по демократии и правам человека, правозащитник Чингиз Ганизаде сообщил, что Парижский уголовный суд вынес решение по его жалобе против проживающего во Франции журналиста Ганимата Захидова, поданной в 2019 году.

Как передает haqqin.az, об этом правозащитник заявил на проведенной им пресс-конференции. По его словам, в 2019 году Ганимат Захидов в разное время публиковал на своем YouTube-канале «Азербайджан Сааты» видеоматериалы, содержащие клевету в его адрес.

«Ганимат Захидов распространил на своем YouTube-канале клеветническую информацию обо мне. Он утверждал, что в то время я якобы был организатором или участником убийства гражданина Азербайджана в России и не был наказан. В связи с этой клеветой я обратился во французский суд. Эти ложные утверждения использовались против меня и повлияли на общественное мнение», — заявил Ганизаде.

После этого Ч.Ганизаде подал жалобу во французский суд. Парижский уголовный суд удовлетворил его иск. Г.Захидов был привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Франции. По решению суда ему назначен штраф в размере 500 евро.

«Кроме того, суд постановил выплатить мне компенсацию в размере 300 евро. Размер наказания объясняется тем, что у него нет места работы и он находится под защитой французского государства. Это первый подобный случай в истории Азербайджана. Я добился того, что человек, укрывшийся в другом государстве и распространявший клевету, проиграл суд в этой стране. Моей целью было доказать народу, что заявления блогеров, живущих за рубежом, являются полной ложью, и очистить свое имя. Эти ложные обвинения также использовались против меня во время выборов», — отметил правозащитник.

Ч.Ганизаде добавил, что виновные по делу об убийстве азербайджанца, о котором говорил Ганимат Захид, были установлены и наказаны.

«Если Ганимат Захид вновь прибегнет к подобной клевете, он может быть выдворен из страны проживания», — подчеркнул он.

По словам Чингиза Ганизаде, Захидов первоначально не являлся на судебные заседания, после чего в его отношении было вынесено решение о принудительном приводе.

«Когда он все же пришел в суд, привел с собой ложного свидетеля, однако этот свидетель был удален из зала. Более того, Ганимат воспользовался правом хранить молчание и назвал процесс политическим», — заявил Ганизаде.

Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 1990
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 968
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 906
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 1036
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 671
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 1316
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 3863
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 1920
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 1296
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 1248
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 1356

ЭТО ВАЖНО

Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 1990
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 968
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 906
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 1036
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 671
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 1316
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 3863
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 1920
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 1296
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 1248
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 1356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться