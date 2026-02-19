Париж услышал Ганизаде

Председатель Комитета по демократии и правам человека, правозащитник Чингиз Ганизаде сообщил, что Парижский уголовный суд вынес решение по его жалобе против проживающего во Франции журналиста Ганимата Захидова, поданной в 2019 году.

Как передает haqqin.az, об этом правозащитник заявил на проведенной им пресс-конференции. По его словам, в 2019 году Ганимат Захидов в разное время публиковал на своем YouTube-канале «Азербайджан Сааты» видеоматериалы, содержащие клевету в его адрес.

«Ганимат Захидов распространил на своем YouTube-канале клеветническую информацию обо мне. Он утверждал, что в то время я якобы был организатором или участником убийства гражданина Азербайджана в России и не был наказан. В связи с этой клеветой я обратился во французский суд. Эти ложные утверждения использовались против меня и повлияли на общественное мнение», — заявил Ганизаде.

После этого Ч.Ганизаде подал жалобу во французский суд. Парижский уголовный суд удовлетворил его иск. Г.Захидов был привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Франции. По решению суда ему назначен штраф в размере 500 евро.

«Кроме того, суд постановил выплатить мне компенсацию в размере 300 евро. Размер наказания объясняется тем, что у него нет места работы и он находится под защитой французского государства. Это первый подобный случай в истории Азербайджана. Я добился того, что человек, укрывшийся в другом государстве и распространявший клевету, проиграл суд в этой стране. Моей целью было доказать народу, что заявления блогеров, живущих за рубежом, являются полной ложью, и очистить свое имя. Эти ложные обвинения также использовались против меня во время выборов», — отметил правозащитник.

Ч.Ганизаде добавил, что виновные по делу об убийстве азербайджанца, о котором говорил Ганимат Захид, были установлены и наказаны.

«Если Ганимат Захид вновь прибегнет к подобной клевете, он может быть выдворен из страны проживания», — подчеркнул он.

По словам Чингиза Ганизаде, Захидов первоначально не являлся на судебные заседания, после чего в его отношении было вынесено решение о принудительном приводе.

«Когда он все же пришел в суд, привел с собой ложного свидетеля, однако этот свидетель был удален из зала. Более того, Ганимат воспользовался правом хранить молчание и назвал процесс политическим», — заявил Ганизаде.