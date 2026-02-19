USD 1.7000
Синоптики предупреждают

12:58

20 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в ночь с 19-го на 20-е февраля местами возможна изморось.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Ночью и утром не исключается туман. Умеренный западный ветер ночью и утром временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем - 15-19° тепла, в горах ночью 2-6, днем - 6-11° тепла.

