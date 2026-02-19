USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении

13:10 909

Евросоюз стремится добиться вывода российских войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья (сепаратистский регион в Молдове) в контексте возможного мирного соглашения по Украине, сообщает Радио Свобода.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас направила странам-членам Евросоюза документ с перечнем требований к России в рамках дипломатических переговоров по Украине, в которых посредничество осуществляют США.

В документе предлагается не только вывести российские войска из соседних государств, но и сократить численность армии РФ, а также предусмотреть выплату репараций и демократизацию российского общества. По информации источников в дипломатических кругах, условия ЕС сами европейцы называют максималистскими – такой подход отвечает на изначальные жесткие требования Москвы к Украине.

Один из европейских чиновников подчеркнул, что мир зависит не только от уступок Киева, но и от действий Москвы до начала любых мирных миссий или переговоров. Послы ЕС обсудят документ 17 февраля, а отдельные его положения планируется вынести на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 23 февраля.

Основные требования ЕС включают:

  • Симметричный отвод войск: если Украина сокращает или перемещает свои силы, Россия должна сделать то же самое, без юридического признания оккупированных территорий, которые подлежат демилитаризации.
  • Безопасность Европы: прекращение дезинформации, кибератак, диверсий, нарушений воздушного пространства и вмешательства в выборы.
  • Ядерное оружие и военное присутствие: запрет размещения российских войск и ядерного оружия в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении; вывод войск из контролируемых Россией сепаратистских регионов – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, а также с баз в Армении и Беларуси.
  • Соблюдение международного права: отсутствие амнистии за военные преступления, доступ международных следователей и приоритет международных обязательств над российским законодательством.
  • Репарации и компенсации: выплаты Украине и европейским государствам и компаниям за ущерб, включая экологический.
  • Внутренние требования к РФ: проведение свободных выборов под международным наблюдением, освобождение политзаключенных, возвращение депортированных граждан и детей, свобода СМИ, отмена репрессивных законов и сотрудничество в расследовании убийств оппозиционеров.
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 1994
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 974
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 910
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 1038
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 673
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 1318
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 3865
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 1923
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 1298
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 1249
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 1356

ЭТО ВАЖНО

Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 1994
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 974
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 910
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 1038
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 673
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 1318
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 3865
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 1923
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 1298
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 1249
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 1356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться