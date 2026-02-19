Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении

Евросоюз стремится добиться вывода российских войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья (сепаратистский регион в Молдове) в контексте возможного мирного соглашения по Украине, сообщает Радио Свобода.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас направила странам-членам Евросоюза документ с перечнем требований к России в рамках дипломатических переговоров по Украине, в которых посредничество осуществляют США.
В документе предлагается не только вывести российские войска из соседних государств, но и сократить численность армии РФ, а также предусмотреть выплату репараций и демократизацию российского общества. По информации источников в дипломатических кругах, условия ЕС сами европейцы называют максималистскими – такой подход отвечает на изначальные жесткие требования Москвы к Украине.
Один из европейских чиновников подчеркнул, что мир зависит не только от уступок Киева, но и от действий Москвы до начала любых мирных миссий или переговоров. Послы ЕС обсудят документ 17 февраля, а отдельные его положения планируется вынести на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 23 февраля.
Основные требования ЕС включают:
- Симметричный отвод войск: если Украина сокращает или перемещает свои силы, Россия должна сделать то же самое, без юридического признания оккупированных территорий, которые подлежат демилитаризации.
- Безопасность Европы: прекращение дезинформации, кибератак, диверсий, нарушений воздушного пространства и вмешательства в выборы.
- Ядерное оружие и военное присутствие: запрет размещения российских войск и ядерного оружия в Беларуси, Украине, Молдове, Грузии и Армении; вывод войск из контролируемых Россией сепаратистских регионов – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья, а также с баз в Армении и Беларуси.
- Соблюдение международного права: отсутствие амнистии за военные преступления, доступ международных следователей и приоритет международных обязательств над российским законодательством.
- Репарации и компенсации: выплаты Украине и европейским государствам и компаниям за ущерб, включая экологический.
- Внутренние требования к РФ: проведение свободных выборов под международным наблюдением, освобождение политзаключенных, возвращение депортированных граждан и детей, свобода СМИ, отмена репрессивных законов и сотрудничество в расследовании убийств оппозиционеров.