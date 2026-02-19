Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас направила странам-членам Евросоюза документ с перечнем требований к России в рамках дипломатических переговоров по Украине, в которых посредничество осуществляют США.

Евросоюз стремится добиться вывода российских войск из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья (сепаратистский регион в Молдове) в контексте возможного мирного соглашения по Украине, сообщает Радио Свобода.

В документе предлагается не только вывести российские войска из соседних государств, но и сократить численность армии РФ, а также предусмотреть выплату репараций и демократизацию российского общества. По информации источников в дипломатических кругах, условия ЕС сами европейцы называют максималистскими – такой подход отвечает на изначальные жесткие требования Москвы к Украине.

Один из европейских чиновников подчеркнул, что мир зависит не только от уступок Киева, но и от действий Москвы до начала любых мирных миссий или переговоров. Послы ЕС обсудят документ 17 февраля, а отдельные его положения планируется вынести на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 23 февраля.

Основные требования ЕС включают: