Напряженность в мире сказалась на нефти

На фоне усиления геополитической напряженности вокруг Ирана растет стоимость нефти. В четверг, 19 февраля, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE выросли в 12:42 по Баку на 1,39% — до $71,33 за баррель.

Нефтяные котировки возобновили рост на фоне опасений по поводу возможного конфликта между США и Ираном, пишет Reuters. Накануне цены выросли более чем на 4%, поскольку трейдеры учитывали в своих прогнозах возможные перебои с поставками на фоне опасений по поводу усиления конфликта.

По мнению аналитиков ANZ, главная проблема для нефтяного рынка в том, что обострение напряженности может привести к перебоям в судоходстве в Ормузском проливе. Через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти.

Ранее Reuters сообщало, что армия США готовится к возможной затяжной операции против Ирана. Она может длиться неделями и перерасти в куда более серьезный конфликт, чем тот, что произошел между странами летом 2025 года, утверждают собеседники Reuters.