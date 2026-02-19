USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Тегеран в панике, Израиль наготове
Новость дня
Тегеран в панике, Израиль наготове

Напряженность в мире сказалась на нефти

13:12 406

На фоне усиления геополитической напряженности вокруг Ирана растет стоимость нефти. В четверг, 19 февраля, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE выросли в 12:42 по Баку на 1,39% — до $71,33 за баррель.

Нефтяные котировки возобновили рост на фоне опасений по поводу возможного конфликта между США и Ираном, пишет Reuters. Накануне цены выросли более чем на 4%, поскольку трейдеры учитывали в своих прогнозах возможные перебои с поставками на фоне опасений по поводу усиления конфликта.

По мнению аналитиков ANZ, главная проблема для нефтяного рынка в том, что обострение напряженности может привести к перебоям в судоходстве в Ормузском проливе. Через этот пролив проходит около 20% мировых поставок нефти.

Ранее Reuters сообщало, что армия США готовится к возможной затяжной операции против Ирана. Она может длиться неделями и перерасти в куда более серьезный конфликт, чем тот, что произошел между странами летом 2025 года, утверждают собеседники Reuters.

Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 1995
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 979
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 911
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 1040
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 674
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 1319
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 3868
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 1924
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 1299
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 1250
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 1356

ЭТО ВАЖНО

Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 1995
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 979
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 911
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 1040
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 674
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 1319
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 3868
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 1924
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 1299
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 1250
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 1356
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться