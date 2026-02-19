USD 1.7000
Экс-премьер Турции: Хочу, чтобы мой гроб несли азербайджанцы, палестинцы…

13:19 717

Бывший премьер-министр Турции, лидер Партии будущего Ахмет Давутоглу рассказал, что не хочет, чтобы на его похоронах присутствовали «двуличные политики».

Экс-премьер также рассказал о своем завещании: «Очень бы хотел, чтобы мой гроб несли на плечах молодые азербайджанцы, палестинцы, сомалийцы, боснийцы. Это мое завещание молодежи».

Ахмет Давутоглу, турецкий академик и политик, начал политическую карьеру в 2003 году как главный советник по внешней политике при премьер-министре Реджепе Тайипе Эрдогане.   С 2009 по 2014 год занимал пост министра иностранных дел Турции. В августе 2014 года избран лидером Партии справедливости и развития (АКП), а в том же месяце стал 26-м премьер-министром Турции, сменив Эрдогана, который занял пост президента.

В мае 2016 года ушел в отставку с поста премьера и лидера АКП. В декабре 2019 года основал оппозиционную партию «Будущая партия» (Gelecek Partisi).

24 ноября 2015 года турецкие F-16 сбили российский Су-24, влетевший в воздушное пространство Турции. Давутоглу, занимавший пост премьера, заявил, что лично отдал приказ сбивать любые самолеты, нарушающие пространство со стороны Сирии. Инцидент привел к кризису в российско-турецких отношениях; в июне 2016 года Турция принесла извинения уже после отставки Давутоглу.

Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!»
Вслед за Трампом и Анкара сказала аль-Малики: «Нет!» наш комментарий
12:14 1997
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
Компенсация потерь на войне: Путин возвращает мобилизацию
13:22 982
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
Европейский ультиматум: Россия должна уйти из Беларуси, Грузии и Армении
13:10 913
Париж услышал Ганизаде
Париж услышал Ганизаде
12:56 1042
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
Без американцев, но с Турцией: на Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО
12:05 674
США не хотят видеть Украину в Анкаре
США не хотят видеть Украину в Анкаре
12:33 1319
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
Россия предложила Трампу сделку, от которой он может не отказаться
10:11 3869
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
Молодой немец поругался с семьей и оказался в азербайджанской тюрьме
12:12 1925
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу
В Хатаинском районе Баку лопнула труба: затопило улицу видео
12:03 1300
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
Зеленский: Даже националисты не доверяют Путину
11:52 1250
Западу нужно разрушить иллюзию России
Западу нужно разрушить иллюзию России Forbes
11:30 1358

