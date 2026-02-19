Экс-премьер Турции: Хочу, чтобы мой гроб несли азербайджанцы, палестинцы…

Бывший премьер-министр Турции, лидер Партии будущего Ахмет Давутоглу рассказал, что не хочет, чтобы на его похоронах присутствовали «двуличные политики».

Экс-премьер также рассказал о своем завещании: «Очень бы хотел, чтобы мой гроб несли на плечах молодые азербайджанцы, палестинцы, сомалийцы, боснийцы. Это мое завещание молодежи».

Ахмет Давутоглу, турецкий академик и политик, начал политическую карьеру в 2003 году как главный советник по внешней политике при премьер-министре Реджепе Тайипе Эрдогане. С 2009 по 2014 год занимал пост министра иностранных дел Турции. В августе 2014 года избран лидером Партии справедливости и развития (АКП), а в том же месяце стал 26-м премьер-министром Турции, сменив Эрдогана, который занял пост президента.

В мае 2016 года ушел в отставку с поста премьера и лидера АКП. В декабре 2019 года основал оппозиционную партию «Будущая партия» (Gelecek Partisi).

24 ноября 2015 года турецкие F-16 сбили российский Су-24, влетевший в воздушное пространство Турции. Давутоглу, занимавший пост премьера, заявил, что лично отдал приказ сбивать любые самолеты, нарушающие пространство со стороны Сирии. Инцидент привел к кризису в российско-турецких отношениях; в июне 2016 года Турция принесла извинения уже после отставки Давутоглу.